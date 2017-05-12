Wikipedia’ya Yeni Çağrı: İçerikleri Düzeltip Buraya Gelin

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, internet dünyasının ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia’da Türkiye’nin teröre destek verdiği gibi bir algı yaratıldığını ve bunun düzelmesi gerektiğini söyledi. Arslan, ayrıca Wikipedia’nın Türkiye’ye gelip bir temsilcilik açarak vergi vermesini istediklerini belirtti.

Wikipedia’ya, içerisinde Türkiye’yi teröre destek veren ülke algısının oluşacağı içerikleri barındırması sebebiyle Türkiye’den erişimi 29 Nisan tarihinden itibaren engellenmişti. NTV’nin canlı yayınına katılan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu:

"Öncelikli beklentimiz şu; hukuka uygun hareket etmeleri. Mahkeme kararını uygulamalarını kesinlikle istiyoruz ve Türkiye'nin bu karalama kampanyalarının bir parçası olmadığını özellikle yayınlarıyla teyit etmelerini istiyoruz. Daha da önemlisi Türkiye'de bir temsilcilik açmaları ve böylece bizim bir muhatabımızın burada olması ve bu muhatap çerçevesinde burada kuracakları bir şirket marifetiyle de vergi mevzuatımız çerçevesinde elde ettikleri kazançtan Türkiye'de uygun vergiyi vermelerini istiyoruz. Türkiye'de yaptıkları işlemlerden bir gelir elde ediyorlar ve hiçbir şekilde bu, vergilendirilmiyor. Türkiye'de vergi verebilir hale gelmelerini istiyoruz."

Türkiye’yi teröre destek veren ülke olarak gösterilmesinin çok yanlış bir hareket olduğunu ve ülkemizin dış ülkelerdeki algısına zarar verdiğini belirten Arslan, bu durumun kişisel olarak da kendisini çok rahatsız ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Wikipedia'nın editörleri vardı. Editörler, yanlış bilgileri düzeltiyordu. Önce editörleri engellediler. Dolayısıyla biz doğru bilgileri gönderdik. Hem bizim gönderdiğimiz bilgileri koymadılar hem yanlış bilgileri kaldırmadılar. Böyle olunca mahkeme marifetiyle yasaklama kararı alındı ve yasaklama kararı uygulanıyor. Görüşmeleri devam ettiriyoruz. Tamam, şu an bir mahkeme var; ancak bu hatayı düzeltin, doğru bilgileri koyun ve biz de yayınlarınıza izin verelim."