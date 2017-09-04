Yerli Otomobil ve ‘Antarktika’ Konusunda Önemli Açıklamalar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil ve Antarktika’da söz sahini olmamız konusunda önemli gelişmeler olduğunu belirtti.

Düzce Üniversitesi’ne yerleşkesindeki Düzce Teknopark inşaatını gezdiği sırada bazı açıklamalarda bulunan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’nin Antarktika’da söz sahibi olmasıyla ilgili başlattıkları çalışmalara devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Antarktika bilim üssü için şu anda ulusal araştırma programını yazıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi öncülüğünde Türkiye’nin birçok üniversitesinden araştırmacılar, Türkiye’nin Antarktika Ulusal Araştırma programını hazırlıyorlar. Antarktika’da söz sahibi olmak için 3 şart var. Bunlardan birisi 3 sefer düzenlemek. Biz bir sefer düzenledik. İki sefer daha düzenleyeceğiz. Biz ikinci seferimizi Kasım ayından sonra Aralık ayı gibi yapacağız. Çünkü Kasım ayından sonra orada yaz oluyor. Ulusal programımızı hazırlayacağız. Antarktika ile ilgili meclisten Antarktika anlaşmasını onayladık. Türkiye 2 ülke arasında söz sahibi olan ülkeler arasında olacak.”

Yerli otomobil üretimiyle de ilgili bazı önemli gelişmeler yaşandığını belirten Bakan Özlü, Eylül ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde toplanıp açıklama yapacaklarını söyledi.