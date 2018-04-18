Yerli otomobilin üretim yeri tahsisi için şehirler yarışıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilin üretileceği şehir konusunda soruları yanıtladı ve alan seçimi konusunda takvimi açıkladı.

Elektrikli motora sahip olacak yerli otomobil büyük heyecanla bekleniyor. Bakanlıkların devreye girip 5 büyük Türk şirketinin ortaklığında şekillenen projede artık üretim safhasına yaklaşılıyor. Ancak en çok merak edilen konulardan birisi olan yerli otomobilin üretim yeri tahsisi, hala netleşmedi.

Böyle bir projenin bölgesel anlamda her açıdan kalkınma sağlayacağı açık. Bu nedenle Bakan Faruk Özlü, geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmış ve yerli otomobilin üretim yerini 1.5 yıl içinde açıklayacaklarını söylemişlerdi. Bugün bir açıklamada daha bulunan Özlü, bu süreci 6 ay öne çekti ve şunları söyledi:

“Teknik ve mali analizde işin sonuna gelindi. Yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörülüyor. 5 ana yüklenici yüzde 30 kendi sermayeleri, yüzde 70 de kredi kullanacaklar. Şirketler kendileri ortaklık oluşturacaklar. Son alınan kararla, ortak girişim kurulu devletle bir sözleşme imzalayacak ve bu sözleşmede devlet desteklerinin çerçevesi belli olacak. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde destekle ilgili bir çalışmamız var. Sonuç olarak diyebiliriz ki, konsorsiyum içerisinde devlet olmayacak ancak yapılacak sözleşmede devlet desteğinin tanımı yer alacak.”

Bakan Özlü, “Toplam 22 ilden talep var, şu anda yer seçimi konusu gündemde değil, 1 yıl sonra gündeme gelecek. Şirketleşmeyi tamamlamayı, tasarımlara başlamayı ve 5 modelle piyasaya girmeyi hedefliyoruz. 2019 tasarım tamamlama, 2021 seri üretim ve piyasaya girme yılları olacak, burada hedefler aynı…” dedi.

Bakalım yerli otomobilin üretim yeri neresi olacak?