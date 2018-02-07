Robotun Sahibi Konuştu: Yaşananlar Kullanıcı Hatası!

Bakan Ahmet Arslan'ın sözünü keserek bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündemi haline gelen Sanbot'un sahibi olayla ilgili açıklamalarda bulunarak, olayın tamamen kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirtti.

Dün, başkent Ankara’da gerçekleştirilen Güvenli İnternet Günü etkinliğinde Denizcilik, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın sözünü keserek ‘yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum’ diyen ve ufak çaplı krize neden olan Robot Sanbot olayının aslı gün yüzüne çıktı.

Böyle bir krizin neden yaşandığını merak eden Sözcü, Pro ITS A.Ş’ye ulaşarak robotun sahibi olan Oktay Keser ile konuyu görüştü. Yaşanan olayda robotun herhangi bir hatası bulunmadığını belirten Keser, bakanın konuşması esnasında robotun konuşma modunun kapatılmadığını bu nedenle böyle bir hadise yaşandığını bildirdi.

Yaşanan olayın büyük bir talihsizlik olduğunu belirten Keser, robotun dinleme modu kapatılmadığı için Bakan Arslan’ın konuşmasını dinlediğini, salondaki gürültü nedeni ile konuşmayı tam anlamadığından ‘yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum’ dediğini söyledi. Keser ayrıca iddia edildiği gibi robota format atmanın gerçekleşmediğini belirtti.

Dün yaşanan krizi özetlemek gerekirse Sanbot, Denizcilik, Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın konuşması sırasında araya girerek ‘yavaş konuş, ne diyorsun anlamıyorum’ demiş, bakanın konuşmaya devam etmesi üzerine de ‘Neden bahsediyorsun?’ demişti. Robotun bu sözlerinden rahatsız olan Bakan Arslan, ‘’Değerli arkadaşlar, belli ki birileri robotu kontrol etmek durumunda. Kontrol görevini hangi arkadaşımız yerine getiriyorsa gereğini yapın lütfen.’’ demişti.