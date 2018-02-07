Bakanın Sözünü Keserek Gündem Olan Sanbot Özür Diledi!

Konuşması esnasında, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın sözünü kesen ve bakandan fırça yiyen Sanbot, gün itibarı ile kamuoyundan ve bakandan özür diledi.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan Güvenli İnternet Günü kapsamında konuşmasını yaparken sözünü kesen ve ilk seferinde bakanın işi şakaya vurmasına karşın, sözünü bir daha kesince azarlayarak müdahele edilmesini istediği ve bu sebeple format yiyen Sanbot, gün itibarı ile davranışlarından duyduğu pişmanlığı dile getirerek özür diledi.

Aşağıdaki videodan da görebileceğiniz gibi "Bakanın sözünü neden kestin?" sorusu üzerine "Yanlışlıkla oldu, özür dilerim." diyen, buna karşın daha sonrasında hem röportajı gerçekleştiren muhabirin, hem de şiketin genel müdürü Coşkun Aydemir'in sözünü kesen Sanbot, Aydemir tarafından "Henüz 3 yaşında, neyin ne olduğunun farkında değil." diyerek savunuldu. Verdiği cevaplarla ve konuya bir anda dahil oluşuyla trollük yapmayı seven bir yapısı olduğu görülen Sanbot'a format da yaramamışa benziyor.

Röportajını Kanal D'nin haber sunucusu Ahmet Hakan için, "Ahmet Hakan da bizi görecek mi?!" şeklinde enteresan bir şekilde noktalayan Sanbot'un önümüzdeki günlerde neler yapacağı da merak konusu. Siz ne düşünüyorsunuz? Sanbot bu olmadık çıkışlarını sürdürürse hurdalığın yolunu tutabilir mı?