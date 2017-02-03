Bakanlık, beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinde ÖTV’nin 30 Nisan’a kadar sıfırlandığını duyurdu. Mobilyadaki ÖTV ise %8’e düştü.

Bakanlar Kurulu, piyasanın tekrar hareketlenmesini sağlamak amacıyla bazı ürünlerin vergi oranlarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yer alan konuyla alakalı olarak tüm elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyaların %6,7 olan ÖTV oranı 30 Nisan tarihine kadar kaldırıldı.

ÖTV’nin kalktığı ürünler sırasıyla şu şekilde:

Klima

Buzdolapları

Derin dondurucular

Gazla çalışan su ısıtıcıları

Termosifonlar

Çamaşır makineleri

Bulaşık makineleri

Elektrik süpürgesi

Meyve presleri

Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir diğer karar ise mobilyalarla alakalı. Mobilyalarla birlikte ayrıca ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV, yine 30 Nisan’a kadar %8 olarak belirlendi.

ÖTV ve KDV’de yapılan bu düzenlemelere ilişkin bir açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün düzenlemeler inşaat sektöründeki canlılığı güçlendirecek. Beyaz eşya mobilya sektöründe de yaptığımız düzenlemeler bu sektörlere hareketlilik getirecek. Vatandaş da bundan yararlanacak. Vatandaş bu dönemde alışverişini hızlandırıyor. 3 aylık süreçte firmaların kampanyaları devreye sokacaklarını, KDV'nin, ÖTV'nin düşeceğini, ürünlerin ucuzlayacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

