Bakanlık Çiftlik Bank Benzeri 65 Şirkete Soruşturma Başlattı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çiftlik Bank olayını çözümlemeye çalışırken, benzeri sistemleri de ortadan kaldırmak için düğmeye bastı.

Çiftlik Bank’ın son yılların en büyük dolandırıcılığını yapması, bakanlıkları da harekete geçirdi. Çiftlik Bank gibi “saadet zinciri” üzerine kurulan şirketleri denetleyen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 65 şirketi incelemeye aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Denetime alınan 65 şirketin 30’unun işlemi tamamlandı ve 19’unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu” dedi.

AA muhabirine konuşan Tüfenkci, Çiftlik Bank vurgunundan sonra saadet zinciriyle ilerleyen farklı şirketleri araştırdıklarını açıkladı. “Piramit sistemler üzerinden gerçekleştirilen pazarlama sistemleri Türk hukuku açısından ele alındığında, bu tip satışların hangi hükümler gereğince değerlendirileceği hususunun açık olmaması, bu konuda özel bir düzenleme bulunmaması gibi sebeplerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da piramit satış sistemlerine ilişkin genel çerçeveyi belirleyen düzenlemelere yer verildi” diyen Tüfenkci, bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda 65 şirketin piramit sistem kullandığını keşfettiklerini açıkladı. Piramit sistem, ilk giren kişinin her zaman daha çok kazanıp genelde sonradan giren kişileri sömürmeye yönelik bir sistemdir. Mega Holding gibi oluşumlar bunun en büyük örneklerindendir.

Yapılan denetimlerde 30 şirketin kontrol edildiği ve 19’unda piramit satış sistemi olduğunu bulduklarına belirten Tüfenkci, “Bu şirketlerin ilgilileri hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca sistemlerin işleyişi ve yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla tespit edilebilen elektronik ortamlarına da erişim engellenmesi kararları verilmiştir” dedi.

Piramit Sistemi Olan Şirketler

Bakanlığın yaptığı incelemeler sonucunda piramit sistemi olduğu anlaşılan şirketler şunlar:

“Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS), Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti, Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti., Kairos Technologies Limited Türkiye Temsilcileri, MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri, OWNCOIN Dış Ticaret AŞ, Evo Binary International DWC-LLC Türkiye Temsilcileri, MMM Türkiye Temsilcileri, İnfinity Coin Türkiye Temsilcileri, My Crypto World Türkiye Temsilcileri, Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi), Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri, Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi."

Bu şirketler dışında Anadolu Farm, Myluckfarm, Cash Çiftlik, Çiftlik Shop, Çiftlik Mania gibi sistemlere yönelik denetimler devam ediyor. Bu denetimlerin ilerleyen günlerde tamamlanması bekleniyor.