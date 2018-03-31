Bakanlık, Erken Uyarı Sistemiyle 'Vurgunları' Önleyecek

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, MASAK ve SPK’nın da desteklediği, ciroda olağandışı bir artış yaşandığında alarm vermesi beklenen yeni bir banka sistemi kuracak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, son dönemde Çiftlik Bank ile gündeme gelen "saadet zicirleri" için harekete geçti. Bakanlık, bu tip dolandırıcı kuruluşları, yurttaşları mağdur etmesinden önce tespit edebilmek için "erken uyaru sistemi" kuracak.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, Türkiye’de 1.5 milyon şirket bulunduğunu belirten bakanlık yetkilileri, "Mevcut ve yeni kurulacak şirketlerin olağan dışı faaliyetlerini izleyebilecek bir mekanizma oluşturmayı hedefliyoruz. Bir bilgisayar programı vasıtasıyla, tüm verilerin analiz edildiği ortam oluşturulacak. Şirketlerin kuruluş sermayesine bakacağız. Diyelim ki 100 bin lira sermaye ile kuruldu ama birkaç ay içinde 10-15 milyon lira ciro yapmaya başladı. Bu noktada sistem alarm verecek.

Cirodaki artışı tespit ettikten sonra, ‘veri madenciliği’ yöntemi ile uzman görevlendirilip araştırma yapabileceğiz. Para transferleri nasıl yapılmış, gerekirse örnekleme yöntemi ile de gerekli inceleme yapılacak” diye konuştu. Çiftlik Bank örneğini veren yetkililer, “Yayımladıkları reklam olmasaydı belki bizim haberimiz olmayacaktı veya mağduriyetler arttıktan sonra daha geç haberimiz olacaktı" ifadelerini kullandı.