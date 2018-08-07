Bakanlık, Evlerimizdeki Tehlikeli Atıkları Açıkladı

“Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı” yayınlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, normalde fark edemediğimiz ev içi tehlikeleri gözler önüne serdi. Bu atıklar hakkında uyarıda bulunan bakanlık çözüm önerileri de sundu.

Evimizdeki temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve çeşitli malzemeler, gündelik hayatta o kadar da önemsemediğimiz tehlikeleri yanı başımıza taşıyorlar. Bu maddelerin insan biyolojisine karşı pek çok olumsuz etkisi var. Özellikle çocukların ayırt edemikleri bu maddeler, ciddi sorunlara yol açabilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, “Evimizdeki Tehlikeli Atıklar El Kitapçığı" adında yayınladığı uyarı metniyle, söz konusu maddeleri yine gündeme taşıdı. Bakanlık, "Tüketici olarak marketten satın aldığımız bir ürünün genellikle güvenilir olduğuna inanırız. Ancak evlerimizde kullandığımız birçok ürün tehlikeli kimyasal maddeler içermektedir. Bu ürünlerin uygun şekilde kullanılmaması ya da bertaraf edilmemesi halinde zararlı etkileri görülebilir. Ürünlerle ilgili bilgimiz olması halinde evimizi, çevremizi daha sağlıklı ve yaşanabilir düzeye taşımamız mümkün olur." dedi. Ayrıca şu önemli not dikkat çekici: "Uzun zamanda ve çok miktarda tehlikeli kimyasala maruz kalınması halinde kronik etkiler ortaya çıkar. Bu etkiler akciğer, böbrek ve merkezi sinir sisteminin zarar görmesi, kanserojen etki, doğum kusurları hatta ölümcül sonuçlardır"

Peki nedir bu tehlikeli malzemeler?

Oje, aseton, oda spreyleri, ayakkabı boyaları, çamaşır suları, deterjanlar, halı temizleyicileri, dezenfektanlar, saç boyaları, saç jölesi, saç spreyi, ahşap koruyucular, ahşap döşeme ve yer döşemeleri boyaları/temizleyicileri/cilaları, piller, resim ve el sanatları malzemeleri, kullanılmayan ve tarihi geçmiş olan ilaçlar, evsel tıbbi atıklar, fırın temizleyicileri, floresan lambalar, aerosoller, boya/vernik sökücüleri, tinerler, akümülatörler, antifiriz, araç camı temizleme sıvısı, güve yok ediciler, metal boyaları, motor yağları/yağ filtreleri, solvent bazlı boyalar, su bazlı boyalar, yağ çözücüler, yağlama/makine yağı, yapıştırıcılar ve tutkallar.

Liste uzun ve hepsinden kurtulmanın imkanı yok gibi. Bakanlık ise miktarlarını azaltmak için şu önerilerde bulunuyor: