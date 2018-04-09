Bakanlık, Maxinet'in Ne Kadar Para Kazandığını Açıkladı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Detay Maxinet soruşturması kapsamında yıllık ödeneceği vaat edilen paranın 57.6 milyon dolar olduğunu ve bu paranın yalnızca 5.6 milyon dolarının ödendiğini açıkladı.

2018’in en büyük ana gündem maddelerinden biri de piramit yapıya sahip şirketler oldu. Çiftlik Bank’la başlayan büyük dolandırma akınından sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank benzeri “saadet zinciri” tarzındaki 65 şirket için incelemeler başlatmıştı. Bu incelemeler devam ediyor olsa da, pek çok şirket hakkında soruşturma tamamlandı. Bu şirketler arasında en ünlülerinden olan Detay Maxinet’e karşı da çalışmalarını tamamlayan Bakanlık, sistemin “piramit yapı” olduğunu ve müşterilere vermesi gereken paranın çok daha azını dağıttığını açıkladı.

18 bin 352 Kişiden Para Toplandı

Bakanlık topladığı rapora göre 6 Ocak 2017 ila 16 Şubat 2018 yarihleri arasında toplamda 18 bin 352 kişinin siteye üye olduğunu fark etti. Bu üyeler, çeşitli abonelik sistemleriyle satın aldıkları bilgisayarlarını açık bırakıyor ve bu şekilde para topluyordu. Şirket, bu sistem vaadiyle, müşterilerinden toplamda 16.3 milyon dolar kazandı. Bakanlığın raporuna göre bu kazanca karşılık müşterilere dağıtılan para ise 5.6 milyon dolarda kaldı.

Sisteme ilk girişte altın, gümüş gibi üyelik paketleri satan şirket, çeşitli üyelik paketlerine göre günün bellirli saatlerinde bilgisayarların açık tutulmasını istiyor. Genel olarak SEO ve dijital reklamlardan gelir elde ettiğini açıklayan Detay Maxinet’in bu iki kalemden 3 milyon 296 bin dolar kazandığı açıklandı.

Yayınlanan rapora göre Detay Maxinet’in müşterilerine ödemesi gereken yıllık ödeme tutarı 57.6 milyon dolar. Şirket bu paranın yalnızca 5.6 milyon doları yatırarak vaat edilen paranın çok altında kaldı. Bakanlık, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunda ‘Detay Maxinet’ ismiyle bilinen sistemin işleticisi olan ‘Detay Telekom Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ ve ‘Detay Maxinet Teknolojileri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’ unvanlı şirketler nezdinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan denetim neticesinde;

Detay Maxinet sistemine üye olacak kişilere, sisteme dahil olunması ve satın almış oldukları paketler çerçevesinde bilgisayarların, tanımlanan süreler içerisinde online kalması halinde günlük gelir elde edebildiğinin ve sisteme yeni kullanıcıların tavsiye edilerek kazandırılması halinde ayrıca tavsiye kazancı elde edilebildiğinin vurgulandığı,

Sisteme üyelik işleminin Referans Anahtar Kodu olarak ifade edilen ve sisteme daha önce üye olan kişinin tavsiye etmesine dayalı olarak gerçekleştirildiği,

06/01/2017-16/02/2018 tarihleri itibariyle Detay Maxinet sistemine üye olan toplam 18.352 adet katılımcıdan “Gümüş ve Altın Paket” bedeli olarak 16.256.624,00 $ toplandığı, buna karşılık 5.606.814,60 $ ödeme yapıldığı,

Sistemin, Google SEO ve Digital Reklam gibi hizmetlerden elde edilen gelirler yaklaşık olarak 3.296.603,64 $ iken, Detay Maxinet sistemine üye olan kişilere taahhüt edilen yıllık gelir ve prim ödemelerinin 57.586.554,68 $ tutarında teşekkül ettiği, sistemde yer alan üyelere taahhüt edilen günlük gelir, prim ödemeleri ve kariyer bonusları gibi gelir kalemlerinin ödenebilmesi için daha yüksek oranlarda Google SEO ve Digital Reklam Hizmet gelirinin elde edilmesi gerektiği, dolayısıyla sistemde yer alan üyelere vaat edilen ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için gereken Google SEO ve Digital Reklam Hizmeti gelirlerinin taahhüt edilen ödemeleri karşılamada sınırlı kaldığı,

Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirlerin, sisteme kayıt olan kişilere taahhüt edilen ödemeleri yetecek ölçüden uzak kaldığı, belirlenen kazanç sisteminin üye genişlemesine dayalı bir piramit sistem olduğu,

Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, ‘Detay Maxinet V3’ Programı ile gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirler ile sistemde yer alan üyelere günlük gelir, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Tespit edilen hususlar doğrultusunda konu Türk Ceza Kanunu çerçevesinde değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızın 6502 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi, hakem ya da mahkeme gibi davranarak bir çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesinde yargı makamlarına başvurulması gerektiği değerlendirilmektedir."