Bakanlık'tan Açıklama: Yoğun Bir Siber Saldırı Altındayız!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi siber saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Kısa bir süre önce yayınladığımız haberimizde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik kesintisinin sabotaj olabileceğine yönelik araştırmalar yaptığını söylemiştik. Çok geçmeden yine Enerji Bakanlığı'nden bu sefer farklı bir konuyla ilgili açıklama geldi.

Hürriyet'in haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada bakanlığın yoğun bir siber saldırı altında olduğunu söyledi. Yetkili siber saldırıların özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra başladığını ve düzenli bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Ayrıca bakanlık konuyla ilgili "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.

Ayrıca yetkili, Hürriyet'in belirttiğine göre yılbaşı gecesi de bir saldırı istihbaratı alındığını ve tüm birimlerin koordineli bir şekilde tüm tedbirleri aldığını aktardı.