Bakanlık 5.5 Yaşındaki ‘Çitos Efe’ İçin Harekete Geçti!

Çocuktan Al Haberi Ünlüler isimli programda ünlenen ve sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan 5.5 yaşındaki Efecan Koçyiğit (Çitos Efe) ve ekran yüzü olan tüm çocuklar için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, oluşturduğu kurul ile ekranlara çıkan çocukların aileleriyle görüşecek ve çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verecek, ayrıca ekonomik anlamda sömürülmelerine de izin vermeyecek.

Efecan Koçyiğit’in fazla kilolu olması, her görüntüsünde çikolata, dondurma gibi gıda ürünleri tüketmesi ve sürekli olarak yemekten bahsetmesi sebebiyle ailesi başlatılan kampanyalarla hedef haline getirilmiş, Efecan’a sürekli yemek yedirilmesinin çocuk istismarı olduğu savunulmuştu. Bunun üzerine harekete geçen Bakanlık, oluşturduğu kurul ile reklam filmlerinde ve eğlence programlarında çıkan çocukların durumlarını tek tek ele alacak.

Kuruldan yetkililer, bu kapsamda öncelikle Efecan Koçyiğit’in ailesiyle görüştüler. Aileyi özellikle obezite konusunda uyaran ve Efecan’ın doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ayrıca psikolojik destek alması yönünde telkinde bulundular. Yetkililer, ailenin okulların açılmasının ardından Erzurum İl Müdürlüğü’ne gelip görüşmelere başlamasını istedi.

Baba: Bakanlık sokaktaki çocuklarla ilgilensin, girişim çok gereksiz

Oğullarının sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyleyen Efecan’ın babası Şahin Koçyiğit ise İstanbul’da tatilde oldukları bir dönemde özel bir hastanede, Erzurum’da ise Eğitim Araştırma Hastanesi’nde çocuklarının kilosunun normal seviyeye düşürülmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bakanlığın girişiminin çok gereksiz olduğunu belirten baba Şahin, şunları söyledi:

"Aile Bakanlığı'nın bizimle ilgili bu girişimini gereksiz buluyoruz. Çünkü biz çocuğuyla çok ilgilenen bir aileyiz. Hem pisikolojisini hem fiziksel sağlığını kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bu nedenle bakanlık asıl sokakta zorla dilendirilen çocuklarla ilgilense daha mutlu oluruz, hatta destekleriz. Ama tabii ki bilmediğimiz bir nokta varsa da görüşürüz. Erzurum'a döndükten sonra bakanlıktan uzmanlarla görüşeceğiz. Eksik kaldığımız yerler varsa tamamlarız."