Bakanlıktan Hiç İnterneti Olmayan 1.8 Milyon Türk Hanesi İçin “Ucuz İnternet” Müjdesi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, “internetsiz ev kalmasın” adlı seferberlik ile hiç internete bağlanmamış 1.8 milyon ev için ucuz internet getirileceğinin müjdesini verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, Kars’ta gerçekleştirdiği Akıllı Şehir tanıtımında “internetsiz ev kalmasın” seferberliğini başlattıklarını açıkladı.

Bakan Arslan, Türkiye’de her evde internet bağlantısı olması için Türk Telekom ile ortak bir çalışma yapılacağı açıklandı. Arslan, Türk Telekom tarafından kar amacı gütmeyen özel bir tarife üzerine çalışıldığı belirtilirken, “İnternetsiz ev kalmasın” seferberliğinin ilk ve en önemli adımı, Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak hiç internet erişimi sağlamamış olan 1,8 milyon evi internetle buluşturmak olacağının altı çiziliyor.

Bakan Arslan, “Bugünün Türkiye’sinde tek bir vatandaşımızın bile internete erişmekten mahrum kalmaması için çalışıyoruz. Çünkü internet herkes için. Gencimiz, yaşlımız, evinde ödevini yapan çocuğumuz, işini büyütmeye çalışan vatandaşımız için. Bu seferberliğin ilk ve en önemli adımı ise, internet fiyatlarının her gelir grubu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak” diyerek ifade edip, “Baktığımızda Türkiye genelinde sabit telefon abonesi olan ancak bir kere bile internet kullanmamış 1,8 milyon hane var. Bu seferberliğin ilk hedefi bu vatandaşlarımızı internet ile buluşturmak ve internet hizmetinin her gelir grubu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak” dedi.

Arslan, Türk Telekom’un internetin tüm gelir grupları tarafından ulaşılabilir bir hizmet olması için çalışmalara başladığını da belirterek, “Türk Telekom’daki arkadaşlarımızdan bu seferberlik kapsamında, ilk kez internet ile tanışacak vatandaşlarımız için özel bir tarife çalışmalarını rica ettim. Türk Telekom da sağ olsun çağrımızı hemen benimsedi ve kâr amacı gütmeyen bir tarifeyi çalışmaya başladı” dedi.

Şu anda çalışma halinde olan bu durum, ileride bu 1.8 milyon hanenin de internete erişebileceği düzeyde uygun fiyat avantajı ile özel bir tarifeye geçmiş olacaklar. Tarife ve proje ile ilgili detaylar gelmeye devam ettikçe sizlere aktaracağız.