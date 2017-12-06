  • Bakanlıktan Resmi Bitcoin Açıklaması: Henüz Bir Tavrımız Yok

Bakanlıktan Resmi Bitcoin Açıklaması: Henüz Bir Tavrımız Yok

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Bakanlıktan Resmi Bitcoin Açıklaması: Henüz Bir Tavrımız Yok
Merkez Bankası ve İstanbul Borsası’nın popüler sanal para birimi Bitcoin’i yakından takip ettiklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, henüz resmi bir tavırlarının olmadığını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi konusunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Merkez Bankası ve İstanbul Borsası’nın Bitcoin piyasasını yakından takip eden çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Bizim de henüz resmi olarak bir tavrımız ortada değildir. Kimi ülkeler bitcoini kurtarıcı olarak görüyor, kimi ülkeler bunu şeytanlaştırıyor. Bunları biz de yakından takip ediyoruz."
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Bir diğer bakanlık olan Diyanet İşleri Başkanlığı ise Bitcoin’le ilgili sorulan bir soruyu cevaplamış ve dinen caiz olmadığına yönelik açıklamada bulunmuştu. Diyanetten gelen bu açıklama Bitcoin’in ülkemizdeki geleceğini ne kadar etkiler bilmiyorum, fakat hükümet kanadında bu konuyla ilgili bir çalışmanın yürütüldüğü de bariz bir gerçek.
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Tüm bunların yanında Bitcoin, yükselişini gün geçtikçe sürdürmeye devam ediyor. Bugün paylaştığımız bir haberimizde, Bitcoin’in değerinin 12 bin doları da geçtiğinden bahsetmiştik.

Etiketler: bitcoin
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