Bakanlıktan Sözde Yerli Arama Motoru Geliyoo Hakkında Açıklama Geldi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ulusal basının yerli arama motoru olarak tanıttığı Geliyoo.com sitesi hakkında bir açıklama yayınladı.

10 milyon TL yatırımla 10 yılda yapılan yerli arama motoru projesi Geliyoo olarak ulusal basına yansıyan ancak aslında 15 dolarlık hazır scriptten ibaret olan sözde arama motoru Geliyoo ile ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Geliyoo isimli arama motorunun bakanlıkla hiçbir bağlantısının bulunmadığı, bu projenin hiçbir şekilde bakanlık desteğiyle hayata geçirilmediği ancak haberlerin medyaya bu şekilde yansıdığını söyleyen bakanlık bu arama motoruna hiçbir şekilde maddi ya da manevi destek verilmediğini resmi olarak açıkladı.

Açıklamada Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın “Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz” sözünde Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmadığı da belirtildi.

Biz de Webtekno olarak ulusal basında ve bazı teknoloji yayınlarında çıkan Geliyoo isimli sitenin aslında kendi yazılımına sahip bir arama motoru olmadığını, verileri Google'dan çeken 15 dolarlık basit bir internet sitesi scriptinden ibaret olduğunu söylemiştik. Ayrıca Geliyoo isimli sitenin hiçbir şekilde bakanlıkla ya da devletle alakası olmadığını, sadece bu sitenin bakanlığın açıklamalarından sonra bazı yayın kuruluşlarına haber yaptırarak böyle bir algı yaratmaya çalıştığını da sizlere aktarmıştık. Böylelikle resmi açıklamayla birlikte bu sitenin hiçbir şekilde bakanlıkla bağlantısı olmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tarafından Yapılan Açıklamanın Tamamı

Basın yayın organlarında “10 yılda 10 milyon bütçe ayrılarak yerli arama motoru Geliyoo kuruldu” başlığıyla yer alan haberlerde; söz konusu arama motorunun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen proje olduğu algısı oluşması nedeniyle açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu arama motorunun var olup olmadığı, iddia edildiği kadar bütçe ayrılıp ayrılmadığı ve yerli olup olmadığına ilişkin Bakanlığımızın ilgili birimlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

İddia sahiplerinin, yerli arama motoru projesiyle ilgili Bakanlığımızla bir temasları olmamıştır. Ancak, 18 Ocak 2017 (Bugün) tarihinde Bakanımız Ahmet Arslan’a hitaben elektronik posta yoluyla bir mektup göndermişleridir.

“Geliyoo” isimli arama motoru projesine; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından maddi ve manevi herhangi bir destek sağlanmamıştır.

Bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın bir televizyon kanalındaki “Yerli arama motoru ile ilgili çalışmalar yapıyoruz” açıklaması, Geliyoo isimli arama motoruyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Elbette ki, ülkemize katkı sağlayacağına inanılan, yerli ve milli her türlü çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edecektir.