Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yüksek kar payı vaadiyle internet sitesine paralı üye toplayan Çiftlik Bank'ın kendilerinin ve bakanın adını kullanarak güven topladıkları için suç duyurusunda bulundu.

Ankara başsavcılığına sunulan dilekçede, Çiftlik Bank’ın Facebook hesabında yayınlanan afişte, 6’ıncı Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi’nde şirketin CEO’su Mehmet Aydın’ın ödül alacağının söylediği belirtildi. Afişte Aydın’a kalite ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü tarafından verileceği yazıldığı aktarılan dilekçede, yorum kısmında da bu ifadelere yer verildiği kaydedildi.

Suç duyurusunda konu hakkında, “Bu haber tamamen hayal ürünü olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Çiftlik Bank adlı kullanıcının internet sitesi, üyelerin para yatırması üzerine kurulmuş bir sitedir. Üyelerine güven vermek ve daha fazla yatırım yapılmasını teminen bu yalan haberin yapıldığı açık olup, ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yalan haberin siteden kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.” dendi.

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü"

KKTC merkezli Çiflik Bank, internet üzerinden üye olunan bir sistem. Yeni üye getirenlere de kar payı dağıtılıyor. Bilişim uzmanları bunun yeni bir ‘saadet zinciri’ olduğunu vurguluyor. Öte yandan Çiftlik Bank yetkilileri ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın izinlerine sahip olduklarını iddia etti.

"Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın (Sağda)"

Çiftlik Bank olayı gittikçe karmaşıklaşıyor. Geçtiğimiz gün Bursa'da bir çiftlikte açılışa giden Çiftlik Bank CEO'su Aydın, "Çıkan dedikodulara kulak vermediğiniz için sizleri alkışlamak istiyorum. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın tekrar eski haline gelmesini istemeyen, bizim dışa bağımlı halimizi sürdürmek isteyenler Kudüs’ü başkent ilan eden aynı kişilerdir" diyerek açıklama yaptı.

Son dönemlerde çıkan iddialarla birlikte, Çiftlik Bank kullanıcıları, haberlerin tersine yönde olduğunu sıklıkla iddia etse de, hem bakanlık hem de çoğu bilişim uzmanı Çiftlik Bank'ın saadet zinciri olduğu yönünde açıklamalar yapıyor. Soruşturmalar ve hükümet baskıları devam etse de, bir yandan Çiftlik Bank işlerliğine devam ediyor. Bizim de kafamız karışmaya başlamadı desek yalan olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Çiftlik Bank iddia edildiği gibi bir saadet zinciri mi?