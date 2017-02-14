Bakanlıktan Yerli Otomobil Hakkında Yeni Açıklama Geldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille ilgili yeni bilgileri paylaştı ve bu projeyi iş modeline dönüştürmeye gittiklerini açıkladı. Peki bu ne anlama geliyor?

Yıllardır hem teknoloji medyasının hem de geleneksel medyanın gündeminde yer alan yerli otomobil projesinin hayata geçirilmesi için devlet tarafında çalışmalar hızla devam ediyor. Bir süredir hakkında açıklama gelmeyen yerli otomobil projesiyle ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yeni bir açıklama yaptı.

Yerli otomobille ilgili yaptığı açıklamada bu konunun iş modelinde dönüşüme gidildiğini belirterek şu anda konuyla ilgili görüştükleri birkaç sanayici olduğunu belirten Bakan Faruk Özlü, bu sanayicilerle birlikte çalıştıklarını ve oluşturulacak yeni bir yapı, konsorsiyumla yollarına devam edeceklerini söyledi.

Aynı zamanda TÜBİTAK'ın yerli otomobille ilgili yaptığı çalışmaları da bu konsorsiyuma vereceklerini belirten Özlü, açıklamasının devamında ilk yerli otomobilin elektrikli olmasını ve 2019 yılına kadar da yerli taksi modelini yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.