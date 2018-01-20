Dünyanın Mimari Açıdan En İyi Tasarıma Sahip 3 Okulu

Dünya üzerinde düzinelerce farklı eğitim sistemi bulunuyor ve miyonlarca gencin, verimli bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için bir çok model deneniyor. Eğitim kalitesine doğrudan etki eden okul binaları da bu modellere dahil edilebilir. ABD’de düzenlenen bir mimarlık yarışmasında, dünyanın en iyi tasarıma sahip 3 okul binası seçildi.

Amerikan Mimarlık Entitüsü (AIA), geçtiğimiz hafta mimarlık ve tasarım alanındaki en üst düzey ödüllerinden birisi olarak bilenen 2018 Şeref Ödülleri’ni sahiplerine verdi. Ödülü alan mimarların tamamı Amerikalı olsa da yaptıkları eserler, dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunuyorlar. Üç kategoride toplamda 16 eseri ödüllendirildiği yarışma, iç ve dış mekan tasarımı, kent tasarımı alanlarında yapıldı. Son 5 yılda inşaatı tamamlanan bu 3 okul da farklı alanlardan birer ödüle layık görüldüler. Dake Wells adındaki mimarlık şirketi tarafından tasarlanan bu okul binası, ABD'deki Missouri eyaletinde bulunuyor. Adı Reeds Spring Orta Okulu: Reeds Springs Orta Okulu, iç mimari dalında ödüle layık görüldü. Bina, 78.000 metrekarelik alana sahip güneş enerjisinden faylanıyor: Çoğu derslikte doğrudan ağaç manzaraları bulunuyor. Sınıfların büyük kısmı ise aşağıda görüldüğü açık bir şekilde işliyor: Bir diğer ödül, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Gohar Khatoon Kız Okulu'na verildi: Okulun duvarlarında 6 kadın sanatçının çizdikleri resimler bulunuyor: Afgan toplumunda bulunan toplumsal cinsiyet algısına uygun olarak, binlerce kadın ve kız çocuğu okula devam ediyor: AIA jürisi bu binaya oy verirken, "kadınlar ve kızlar için genel olarak saygı gösterilen bir mekan ve topluluk katılımını teşvik etme niyeti var" açıklamasında bulundu. Bir diğer ödül ise, Arkansas Üniversitesi'ndeki Vol Walker Hall binasına verildi: Her katta mimarlık eğitimi alan öğrencilerin projelerini hazırlayabilecekleri atölyeler bulunuyor:

Kaynak : http://www.businessinsider.com/most-beautiful-schools-world-2018-1/#designed-by-dake-wells-architecture-reeds-spring-middle-school-in-missouri-is-nestled-in-a-hill-1

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