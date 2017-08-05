Bakın 100.000 Volt İnsan Vücudunu Ne Hale Getiriyor

Yüksek voltajın insan vücuduna verebileceği zarar hepimizin malumu. Fakat çok çok yüksek voltajlarda ne olabileceğini kestirmek, oldukça zor. İşte Andy'nin yaptığı deney, bu sorunun cevabını veriyor.

Kurşun gibi herhangi bir silaha ait mühimmatın insan vücudu üzerindeki etkisini tespit etmenin en iyi yolu, insanın kas yapısı ile neredeyse eşdeğer yoğunluk ve yüzey gerilimine sahip olan balistik jel kullanmaktır. Peki ama sıra dışı voltajların söz konusu olduğu durumlarda bu ne kadar işe yarar? Bu videoda görülen deneye göre, pek işe yaramadığını söyleyebiliriz.

Photonicinduction’da çalışan Andy, 25 yıllık bir elektrik deneyimine sahip olduğunu söylüyor. Andy’nin, internette son sekiz yıldır bazı şeyleri elektrikle idam etmekte kullandığı çok büyük ve çok gürültülü bir dizi elektrik kaynağı var. Bu deneyde bir parça balistik jele düşük voltaj uygulayan Andy, 250 voltluk elektrik uyguladığında metal araçlar jeli yağı gibi kesiyorlar. 2.500 voltta ise jel aniden kaynamaya başlıyor. 100.000 volt uygulandığında ise jelin çevresi İmparator Palpatine benzeri bir ışıkla kaplanıyor.

Tabii elektriğin ne denli öldürücü olduğunu tespit eden tek etken volt değil. Aynı zamanda amper ve ohm (direnç birimi) de rol oynarlar. Aynı zamanda balistik jelin insan vücuduna benzer iletkenlik özelliğine sahip olup olmadığı da tartışılır. Fakat yine de bu deney elektriğin oyun oynanacak bir şey olmadığını gözler önüne seriyor. Bazıları Andy’nin deneylerini bir felaket ya da kesinlikle güvensiz olarak görebilirler. Henüz evinin çatısını havaya uçurmadı, ya da kendini yakmadı. Göründüğü kadarıyla işini güzel yapıyor. Fakat onun yaptığı şeyi siz evinizde yapmayın lütfen.