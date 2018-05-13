Uzun Süre Bakınca Ekrandan Kaybolan Optik İllüzyon

"Troxler Solması" olarak bilinen bir optik illüzyonda, bulanık renklerin bulunduğu bir görsele uzun bir süre bakıldığında bütün renkler kayboluyor ve beyaz bir arka plan oluşuyor.

Optik illüzyonlar hayli ilgi çekici olaylar. Özellikle illüzyonu deneyimledikten sonra bilimsel arka planını da öğrenip ufukları genişletmek, hayli keyifli. Gelin en ilginç optik illüzyonlardan biri olan Troxler Solması'na birlikte göz atalım.

Öncelikle bu görselde bir nokta belirleyin ve o noktaya gözünüzü hiç kırpmadan bakmaya başlayın. Bir dakika içinde ekranın tamamen beyazladığını göreceksiniz.

İllüzyonu deneyimlediyseniz hemen hakkında birkaç bilgi verelim ve bilimsel açıklamasına geçelim.

İllüzyon ilk olarak 1804 yılında Ignaz Paul Vital Troxler tarafından tanımlandı ve adını da ondan aldı. İllüzyonun gerçekleşmesinin sebebiyse beynimizin sürekli olan uyaranlara karşı tepkisizleşmesi.

Görsele ilk baktığımızda, gözümüze pek çok renge ait sinyaller ulaşıyor. Bu sinyaller beyne iletiliyor ve renkleri algılıyoruz. Fakat resme bakmaya devam ettikçe, bu sinyallere karşı beyin bir mekanizmayı devreye sokuyor. Bu mekanizma, bir nevi bu sinyallere alışmamızı sağlıyor ve her seferinde sanki ilk defa görüyormuşuz gibi dikkatimizi oraya vermememizi sağlıyor. Örneğin gürültülü bir yerde yaşıyorsanız, bir süre sonra sokağın gürültüsüne alıştığınızı ve yadırgamadığınızı fark etmişsinizdir. Bu durum da ona benziyor.

Bu görselde arka plandaki renklerin tümünün bu kadar hızlı bir şekilde beyaza dönmesinin nedeniyse renkler arasındaki kontrast farkının çok az olması. Aksi takdirde illüzyonu deneyimlemek çok daha zor olacaktı.