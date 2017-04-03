Bal, Bebekler İçin Neden Ölümcüldür?

Dünyanın en sağlıklı maddelerinden biri olan bal, özellikle belli yaştaki kişiler için ölümcüldür. Peki balı diğer besinlere nazaran ölümcül kılan şey nedir?

Bir çocuk yetiştiriyorsanız veya çocuk sahibi olma planları yapıyorsanız, muhtemelen belli bir yaşın altındaki çocukların bal yemesine izin verilmemesi gerektiğini biliyorsunuzdur. Tüm yararlarını bir yana koyarsak bal, botulinum toksini üretme ihtimaline sahip bir bakteri olan Clostridium Botulinum içerir.

Aslında Botulinum zehri, dünyanın bildiği en güçlü zehirlerinden biridir. Botulinum sporlarına günlük hayatımızda pek çok yerde rastlanır: Toprak, toz ve bal. Bir yaşından büyük insanlar genellikle botulinum sporlarını yutsalar dahi sindirim sistemleri bununla baş edebilir. Fakat belli bir yaşın altındaki insanlar çok hasta olabilirler, çünkü bakteri olgunlaşmamış gastrointestinal sisteminde gelişir.

Olgunlaşmamak, bebeklerin bağırsaklarının canlı botulinum sporlarıyla sunulan daha karmaşık sindirim sorunlarını çözemediği anlamına gelir. Özünde, bir bebeğin bağırsakları bu sporların bağırsaklarında kalmasına ve gelişmesine izin verir. Böylece Botulinum kendini gösterir.

İnsanlık Tarihinin En Güçlü Toksini

Botulinum toksini tüm insanlar için tehlikelidir. Konserve et ve diğer çürümüş protein zengini gıdalarda büyüyebilir. Botulinum toksininin bir türevi de botoksa maruz kaldıklarında insan derisine enjekte edilen yapıdır. Evet, botoks yaptıranlar yüzlerine yılan veya arı zehri enjekte ettiriyorlar. Bu durumda toksin, enjekte edilen bölgedeki sinir uçlarını belirli bir süre uyuşturarak bölgedeki kaslara gereken etkiyi yapıyor. Eğer yutulursa veya aşırı doz verildiyse, toksinin sonuçları kozmetik etliden çok daha fazla olabilir. İnsanlığın en zehirli doğal maddesi olan botulinum toksininin öldürücü dozu, vücut ağırlığının kilogramı başına yalnızca 0.0000001 mg'dir. Bu öyle az ki, hiçbir zehirde böyle bir oran göremezseniz. Toksin botoksda olduğu gibi kaslarınızı felce uğratarak sizi öldürür, nefes almanızı sağlayan kasları da felce uğratır. Yani bir bebek, bal yüzünden kolayca hayatını kaybedebilir.

Dünyada “yararlı” diye bebeğinin yemeğine bal katan insanlar olabilir. Onların çocuklarının hayatlarını bir anafilaktik şok ile kaybetmemesi ise büyük bir mucize. Bebeğin botulizmi için bazı parametreler ve endikasyonlar mevcut. Çoğu belirti 6 hafta ve 6 ay arasındaki bebeklerde görünür. Bağırsaktaki durgunluk botulinumun gelişmesine izin verebilir, ancak bebeğinizin içinde toksin bulunduğunu göstermez. Belirtiler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz mutlaka doktorunuza danışmanız gerekiyor.