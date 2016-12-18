Balatanın Sürtünmesi ile Alev Alıp Patlayan Fren Diski

Fren diski, fren balatasına karşı.

Fren diskleri, temelde baktığımızda dönen, dökme bir demir parçasını (fren diski) tutmaya yarayan şeyler olarak ele alınabilir. Fakat bu parçalar, yüksek sıcaklıklara ve yüklere direnebilen ve nadiren bu konuda başrısız olan şeyler.

Peki bir fren balatası, sürekli olarak dönmekte olan fren diskine karşı ne yapabilir? Beyond the press adlı YouTube kanalı, bu sorunun cevabını bulmak için bir deney yapmış. Deney aracı olarak Ford Fiesta kullanan ekip, hem gaz pedalını, hem de freni bir güzel köklemiş.

İlk başta fren diskinin fren balatasını fırlatıp atacağını, ya da bir süre sonra parçalayacağını düşünebilirsiniz. Fakat sonuç hiç öyle olmuyor. Sürtünme sebebi ile aşırı ısınan fren diski, daha fazla dayanamayıp patlıyor.