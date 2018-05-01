Doğanın Altın Kuralını Tek Karede Gösteren Fotoğraf!

Doğa kurallarının güç eksininde belirlendiğini kanıtlayan bir şey aradığınızda, belgesellerdeki görüntülerle büyülenirsiniz. Eğer şanslıysanız, o görüntülere canlı şekilde şahit olursunuz. Daha da şanslıysanız bir fotoğrafçısınızdır ve elinizde makineniz hazırdır.

ABD’nin Florida kentinde yaşayan fotoğrafçı Doc Jon, bu ay başında bir plaj yürüyüşü yapmak istedi. Besin zincirinin çok ufak bir parçasını eylem anındayken görüntüleyeceğinden habersiz deklanşörüne basmaya başladı.

Jon, başlarda sıradan bir balık yakalayan deniz şahini fotoğrafı yakalayacağını düşünmüştü. Kendisinden epeyce uzak bir yerde avlanan bir şahini görüntülemek için makinesini açtı. Çektiği fotoğrafa eve gidip bilgisayar ekranından baktığında; bir balığı yakalamış köpek balığının, bir deniz şahini tarafından avlandığını gördü.

Doğanın altın kuralı peş peşe işlemişti:

Doc Jon, “Şimdiye kadar çektiğim en iyi fotoğraf” açıklamasında bulundu ve kendisinin Facebook paylaşımları çoktan viral olmaya başladı.

Fotoğraflar bir Canon 6D fotoğraf makinası ve Sigma 150-500mm objektif kullanılarak yakalandı. Ayrcıca bir tripod kullanmadığını söyleyen Jon, kuşun kendisinden yaklaşık 400 metre ötede olduğunu belirtti.

Aşağıda diğer anlarına tanık olacağınız bu ender olaydaki köpek balığının yaklaşık 30 santimetrelik bir yavru olduğu düşünülüyor.