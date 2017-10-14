Balıkçı Teknesini Devirmeye Çalışan Dev Beyaz Balina

Güney Avustralya'da balıkçı teknesini devirmeye çalışan balinanın görüntüsü, sosyal medyada viral oldu.

Uçmakta olan bir dron, beyaz bir balinanın küçük bir balıkçı teknesiyle kapışması esnasında yaşanan korkutucu anları yakalamış.

4.5 metreden uzun olan balina, suyun altında daireler çizerek, bota saldırıyor.

Teknedeki balıkçı, balinayı uzaklaştırmak için cevval bir şekilde koşturuyor balinanın üzerine.

Görüntü, Güney Avustralya’nın Port Lincoln bölgesi yakınlarında çekilmiş. Bu bölge, balinaların ve onları görmeye gelen turistlerin bolca bulundukları bir bölge olarak bilinir.

Avustralya’daki balinalar aslında saldırgan değildirler ama, karşılarına çıkanlara karşı uyumlu oldukları da pek söylenemez.

Yukarıdaki görüntülerde yer alan adamımızın sergilediği soğukkanlılığa benzer tavırlar sergileyen Avustralyalı Nicholas Wilks ve babası David’ de büyük bir beyaz balina ile karşılaşmış, geldiği yere postalamışlar.

Nic ve babası Güney Avustralya’nın güneşli bir gününde avlanırlarken irice bir büyüklük, arkadaşlarla tanışmak istemiş.

Ağı yırtarak içindeki balıkları yemeyi amaçlayan balina, nihai aşamada kendisi ağa takılmış. Hızlı düşünerek ve bir cesaret örneği göstererek balinayı ağdan kurtaran David, nihayet hayvanın yoluna gitmesini sağlamış.