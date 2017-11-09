Balıkesir'li "Mıknatıs Çocuk" Görenleri Şaşırtıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki çocuk, vücuduna yapışan metallerle gören herkesi şaşırtıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 12 yaşındaki Mehmet Kanlı’nın vücudu özel bir güce sahip. Ütü gibi ağır metaller dahil olmak üzere, pek çok metali vücudunda taşımayı başaran Mehmet, görenleri şaşkınlığa uğratıyor.

Mehmet Akif Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi olan Mehmet Kanlı, bu yeteneğini 3 yıl önce izlediği bir yarışmadan sonra fark etmiş. Yarışmada vücudunu mıknatıs olarak kullanan bir adamı gördükten sonra, kendi üzerinde deneme yapan Kanlı, vücudunun mıknatıs görevi gördüğünü fark etmiş.

Şu ana kadar bu konuyla ilgili hiçbir doktor kontrolünden geçmediğini söyleyen Mehmet, vücudunun özellikle göğüs kısmında, çatal, kaşık, küpe gibi metal cisimleri taşıyabiliyor. Bu küçük cisimler dışında ütü gibi ağır metalleri de taşıyabilen genç, magnet tarzı metallerin vücudunda durmadığını belirtti.

Şu ana kadar yaptığı deneylerde her metalin vücudunda durmadığını gözlemleyen genç, çok heyecanlandığı zaman da mıknatıs özelliğini kaybettiğini belirtti. Kanlı, “Nerede, nasıl kullanacağımı bilmesem de böyle bir özelliğim olduğu için çok mutluyum” dedi.

Anne Derya Kanlı ise, “Oğlum 9 yaşındayken televizyonda yarışma programında bir yarışmacının üzerine metal eşyalar yapıştırdığını görünce denemek istediğini söyledi. Duyunca önce şaşırdık, ancak sonra ‘tamam’ dedik ve denedik başarılı oldu. O zamandan beri de yapıyor. Okul arkadaşları da duydu. Okulda da denemeye başladı. Metal cisimler göğüs kısmına daha çok yapışıyor. Mehmet şimdiye kadar sağlık sorunu yaşamadı ya da ameliyat olmadı. Çabuk hasta olan bir bünyesi de yok” dedi.

Genç kardeşimizi bu yeteneğinden dolayı kutluyorum. Yine de işi garantiye almak için bir sağlık kuruluşuna gitmesini öneriyorum.