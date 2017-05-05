PowerRay ismi ile duyurulan araç, denizaltında gözünüz olmak için tasarlandı. Drone'un deniz versiyonu diyebileceğimiz araç sayesinde hangi balığı yakalayacağınızı siz kendiniz seçeceksiniz.

Son zamanlarda teknolojik atılımlar büyük oranda artmış durumda. Bu duruma insansız araçların büyük bir çoğunlukla girdiğini görüyoruz. İnsansız otomobiller, hava araçları gibi birçok insansız araç bulunurken, şimdi de denizin altında gözleriniz olacak insansız denizaltı aracı duyuruldu. Drone gibi uzaktan kumanda edebildiğimiz deniz aracı, denizin derinliklerine sizleri götürerek burada çok güzel keşifler yapmanızı sağlıyor.

Kendi üzerinde bulunan Sonar ile balıkların yerini bulan bu küçük araç, istenirse misina ile birlikte gezebiliyor ve yemi sonarda bulduğu balığa götürerek, balık tutma işini şanstan daha yüksek konumlara taşıyor.

Teknoloji dünyasında çok büyük ilgiyle karşılanan yüzen drone, kendi kumandası, telefon veya tabletle kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda üzerinde bulunan kamera sayesinde 100 derecelik açılarda çekimler yapabilen insansız deniz aracı, 12 megapiksellik kamerasıyla 4K çözünürlüğünde fotoğraflar çekip video kayıtları yapabiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika’nın San Francisco şehrinde duyurulan PowerRay isimli insansız deniz aracı, firma tarafından hazırlanmış VR gözlüğü ile denizin altında yolculuk hissi yaşamanızı sağlıyor.

Cihazın fiyatına baktığımızda ise şu anda el yaktığını söylemek gerekiyor. Üzerindeki aksesuarlara göre 1600 Euro(6.000 TL) ile 2100 Euro(8.000 TL) arasında değişen cihazın tam olarak ne zaman çıkacağı belli değil.