Balıkların Karmaşık Bir Kişiliğe Sahip Oldukları Keşfedildi!

Artık etrafınızdaki karaktersiz insanlara bol bol söyleyebileceğiniz, bilimsel olarak desteklenen bir dizi söz var: Bir balıktan bile nasibini almamışsın!

Dünya üzerinde milyonlarca farklı canlı türüyle birlikte yaşıyoruz. Bunların bir kısmı bizim dostumuz bile olabilirken, büyük bir kısmı hala vahşi yaşamın temsilcileri konumunda ve keşfetmediğimiz birçok tür de bulunuyor.

Doğadaki birçok canlının karaktere ve kişiliğe sahip olduğunu bilirsiniz. Örneğin kedigiller -ki özellikle ev kedileri- kendilerine has davranışlarıyla bilinirler. Elbette bu canlıların karakterlerini insanlar gibi ayrıntılı inceleyemesek de, yüzeysel olarak farklı bilişsel yapıya sahip olduklarının ve farklı davranışları sergilemeye yatkın olduklarının farkındayız.

Balıklar ise, insanların ilk keşfettikleri türler arasında yer alıyor. Yüzyıllardır farklı balık çeşitlerini gözlemliyor, onları sınıflandırıyoruz. Exeter Üniversitesi'nde görevli olan bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma ise balıkların, farklı farklı bireysel özelliklere ve karakterlere sahip oldularını ortaya çıkardı.

Araştırma sırasında yabancı bir çevrenin içine yerleştirilen “Trinidad guppy” türündeki balıkların, stres yaşadıkları ve bununla baş edebilmek için çeşitli stratejiler geliştirdikleri gözlemlendi. Bazı balıkların kaçmaya çalışması, bazılarının dikkatli bir kaşif gibi çevresini incelemesi ya da gizlenmeye çalışması gibi davranışlar örnek gösteriliyor.

Aynı türe ait olan bu balıkların bu denli keskin davranış farklılıklarına sahip olmaları, bilim insanlarını fazlasıyla şaşırtmış. Kendilerine has “sorunlarla baş edebilme” stillerinin, yaşanmışlıklarıyla ne kadar ilişkili olduğu konusu ise hala merak ediliyor. Araştırmanın geri kalan kısmında hem bu yaşanmışlık etkisi, hem de kişilik oluşumunun balıklardaki hangi gen aracılığıyla gerçekleştirildiği incelenecek. Nihai hedef ise, evrimsel süreçler hakkında daha gerçekçi bilgi sahibi olmak ve türlerin kökenine dair kesin yargılara ulaşmak.

Çalışmanın tamanını incelemek isteyenleri şuraya alabiliriz.

“Balık hafızalı” gitti, yerine “Karakterin bir balıktan bile nasibi almamış” geldi. Bakalım biz insanlar, yaşadığımız dünyanın gizemlerini çözmeyi bitirebilecek miyiz?