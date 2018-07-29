Balina Köpek Balıkları Hakkındaki İnanılmaz Gerçekler

İçerisinde yaklaşık 53 farklı tür barındıran köpek balığı familyası, sahip olduğu çeşitlilik ile engin denizleri kucaklıyor. Bunlardan birisi olan balina köpek balıkları ise en sıra dışı türlerden.

Deniz canlıları arasındaki en iri türlerden birisi olan balina köpek balıkları, taşıdıkları inanılmaz yetenekleri ve özellikleriyle bizleri gerçekten şaşkına uğratabilecek bir canlı. Bir köpek balığı cinsi olmasına rağmen zararsız olan bu canlılar, denizlerdeki en büyük balık türleri arasında geliyor. Fakat bu balıkların neslinin tükenmeye başladığı ve bilim insanlarının bu konuda çalışmalar yürütmeye başladığı da bilinen bir şey. Şimdi öncelikle bu köpek balıkları hakkında sizlere bazı birkaç kısa ve ilginç bilgi verelim.

Balina köpek balıklarının uzunlukları 5.5 metre ile 10 metre arasında değişirler.

Yetişkin bir balina köpek balığı yaklaşık 19 ton ağırlığındadır.

Dişi balina köpek balıkları, yumurtaları içlerinde çatlayana kadar yumurtlamazlar ve yavruları genellikle 71cm büyüklüğünde doğar.

Bu canlılar genellikle gruplar halinde yüzeye yakın şekilde yüzerler ve bu nedenle avcıların sık sık hedefi haline gelir.

Mavi, koyu benekli ve gri renkleriyle birlikte küçük gözlere ve büyük bir gövdeye sahiptir ancak hiç saldırganlık göstermezler. Dalgıçlar bu nedenle onlara yaklaşıp rahatlıkla dokunabilirler.

Balina köpek balıkları, iri cüsselerine rağmen genellikle plankton ile beslenirler.

Yukarıda verdiğimiz bilgiler ışığında bu canlıların oldukça eşsiz ve ilginç varlıklar olduğunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. Geçmişte balina köpek balıkları hakkında yapılan araştırmalarda onların yaklaşık 70 ila 100 yıl arasında bir ömür çizgilerine sahip oldukları (tabii avlanmazlarsa) belirtilmişti. Yeni yapılan “Deniz ve Tatlı Su Araştırmaları” verilerini analiz etmek için bilim insanları tarafından kullanılan şerit ölçümleri, lazerler, kameralar ve matematiksel denklemler gösterdi ki balina köpek balıkları, yaklaşık 130 yıl yaşayabiliyorlar.

Bu verilerde ortaya koyuyor ki bu canlılar, denizlerde en uzun yaşayan balık türlerinden birisi. Zira balina köpek balıklarından sonra en uzun yaşam eğrisine sahip hayvanlar 80-90 yıllık ömrüyle yeşil deniz kaplumbağası ve mavi balinalar olarak ön plana çıkmakta, tabi 400 yıl yaşayabilen Grönland köpek balıklarını saymazsak!