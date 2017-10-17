Balina ve Yunuslar da İnsanlar Gibi Yaşıyorlar!

Yeni bir araştırma, balina ve yunusların da insanlar gibi sosyal bir hayat sürdürdüklerini ortaya çıkardı. Ayrıca araştırmacılara göre hayvanların beyinleri ne kadar büyükse, davranışları da insanlara o kadar benziyor.

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma, balina ve yunusların insanlara benzeyen davranışlarının nedeninin beyinlerinin büyüklükleri ile ilgili olduğunu ortaya çıkardı. 90’dan fazla balina, yunus ve domuz balığı türünün davranışlarının incelenmesi ve listelenmesi sonucunda araştırmacılar, hayvanların beyinlerinin ne kadar büyük olursa davranışlarının insanlara o kadar benzediğini ortaya çıkardı.

Araştırma, ‘kültürel beyin hipotezi’ni işaret ederek zekanın karmaşık sosyal gruplar oluşturmanın bir sonucu olduğunu gösteriyor. Balinaların ve yunusların bireysel olarak öğrenmek yerine sosyal olarak topluluk haline öğrenmeyi tercih ettikleri zaten biliniyordu. Balinaların gözlemlenen davranışları arasında toplu olarak avlanma, gözlemleyerek öğrenme, topluluk olarak iletişim dili geliştirme bulunuyor.

St Andrews Üniversitesi'nden biyolog Luke Rendell, balina ve insan beyinlerinin farklı olduğu düşünülse de araştırmanın benzer sosyal davranışları ortaya çıkardığını söyledi. Balina ve yunusların beyinlerinin, sosyal yapılarının ve zekalarının araştırılması, evrimin nasıl işlediğini anlamamız konusunda önemli katkı sağlayacak.