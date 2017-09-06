Balinaların Kıyıya Vurmalarının Sebebi Kuzey Işıklarıymış!

Kıyıya vurarak zaten az olan sayılarını daha fazla azaltan balinaların neden böyle bir şey yaptığıyla alakalı çok önemli bir bilgiye ulaşıldı. Dünyanın manyetik alanının bozulmasından dolayı yön duygusu bozulan balinalar, bu sebeple karaya vuruyorlar.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Akdeniz başta olmak üzere ülkemiz denizlerinde de görülebilen İspermeçet balinaları kuzey ışıklarından etkilenerek karaya vuruyor.

2016 yılında 29 balinanın Kuzey Denizi’nde karaya vurmasının ardından yapılan araştırmalarda bu olayın, kuzey ışıklarını da oluşturan güneş fırtınalarının manyetik alanı bozmasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Jeomanyetik bozulmalar, balinaların yön duygusunu bozarak sığ sulara gelmelerini sağladı.

26 ispermeçet balinasının Almanya, Hollanda, İngiltere ve Fransa kıyılarına vurmasının ardında bu sebeplerin olduğu düşünülüyor, çünkü normalde kıyıya vuran balinalarda gözüken yaşlılık ve açlık gibi etkenler bu balinalarda yoktu. Her biri genç ve sağlıklı balinalardı.

Kuşlar ve Arılar da Etkileniyor

Almanya’daki Kiel Üniversitesi’nden Dr. Klaus Vanselow ve meslektaşlarının yaptığı araştırmalar, dünyanın manyetik alanının yön bulmaya çalışan kuş ve arıların da kafasını karıştırdığını ortaya çıkardı.

Manyetik alan bazı yerlerde güçlü bazı yerlerde zayıfken, araştırmacılar bu değişikliklerin belirli dönemlerde göç eden canlıların tüm dengesini bozduğunu belirtti.

Güneş fırtınalarından dolayı oluşan kuzey ışıkları çok güzel bir görüntü sunmuş olsa da yön duygusunu dünyanın manyetik enerjisine göre bulan hayvanlarda pek mutlu sonuçlar doğurmuyor.