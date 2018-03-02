Putin, Rusya’nın ‘Şeytan’ Lakaplı Yeni Nükleer Silahını Tanı

1 Mart Perşembe günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni bir kıtalar arası nükleer balistik füze sistemi olan Satan 2’yi duyurdu. Diğer adı RS-28 Sarmat olan nükleer silah 2009’dan bu yana geliştiriliyordu. Putin onu “yenilmez” olarak tanımladı.

Putin, dünyanın en yenilmez nükleer füze sistemini ürettiklerini iddia ederek, perşembe günü düzenlediği yıllık toplantıda şaşırtıcı kabiliyetlere sahip yeni bir balistik füze sistemini sundu. Putin, “neredeyse sınırsız” menzile sahip ve “durdurulamaz, yenilmez” olarak tanımladığı füzenin animasyonlarını gösterirken, ekranda gemiler ve sahil şeritleri havaya uçuyorlardı.

Sputnik’ten alınan bilgilere göre Rusya, her zaman en büyük nükleer güce sahip ülkeydi ve bu sistem sayesinde de öyle olmaya devam edecek.

Ancak bu nükleer füze, bir fizikçi ve füze uzmanı olan David Wright’ı rahatsız etti. Durdurulamaz ve sınırsız bir menzile sahip nükleer füze sistemlerinin sadece birer kurgudan ibaret olduklarını belirtti. Buna ise bilimsel bir dayanak olarak füzelerin aşırı ısındıkları gerçeğini ekledi. Wright, “Daha uzun menzile sahip ve daha büyük yükler taşıyan bazı yeni sistemler geliştirdiklerini biliyoruz.” dedi.

Silah Rusya’da RS-28 Sarmat olarak anılsa da NATO onu SS-X-30 Satan 2 şeklinde anıyor:



“Satan” kelimesi Türkçe’de “şeytan” demek.

2009 yılından bu yana geliştirilen silah, Putin’in açıklamalarından hareketle epey becerikli. ICBM füzeleri gibi uzaya çıkıp, üzerinde bulunan 5 nükleer başlığı açığa çıkartan Satan 2, bu başlıkları hedeflerine bir bir gönderiyor.

Peki ICBM'ler nedir ve ne kadar tehdit oluşturuyorlar?

ICBM, açılımının Türkçe’siyle Kıtalararası Balistik Füze Sistemi anlamına geliyor. Bu sistemler, dünyadaki uzak mesafelere füzeleri taşımakla ve ateşlemekle sorumlu oluyorlar. Dünya yörüngesinde geniş bir yay çizen ICBM’lerin çoğu, 1 saat içerisinde dünyanın yarısını kat edebiliyorlar. Kuzey Kore, geçtiğimiz yıl bu füzelerden birisini denemek için Japonya’nın hava sahasından geçirip okyanusa düşürmüş ve paniğe neden olmuştu.

1970’te SSCB tarafından üretilen ilk Satan sisteminin yerine geçen Satan 2, 2020 yılında bir yeni sürümle daha çeşitlenecek. Bir Satan 2'nin yaklaşık olarak 8 megaton gücünde patlayıcıyı taşıyabildiği söyleniyor. Bu değer, 1945’te ABD tarafından Japonya’ya atılan atom bombasından 400 kat daha fazla.

Satan 2 hakkında Putin’in yaptığı açıklamaların politik olduğu çok açık. Dünya üzerinde ICBM sistemleri uzun yıllardır üretiliyorlar. Yaklaşık 10 yıldır bu füze üzerinde çalışma yürüten Rus savunma sanayi büyük beklentiye neden oldu. Putin de animasyonlarla ve açıklamalarıyla beklentiyi karşıladı.