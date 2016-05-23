Balona Rövaşata Atan Adamın Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Bir kuyumcunun önünde balona rövaşata atmaya çalışırken düşüp, daha sonra güvenlik kayıtlarının internete düşmesiyle ünlü olan adamın kim olduğu ortaya çıktı.

Ankara Kızılay'da bir kuyumcunun önünde balona rövaşata atmaya çalışırken, kuyumcunun kamerası tarafından görüntülenen ve videosu internette epeyce ünlü olan adamın kimliği öğrenildi. İsmi Gülbay Türkücü olan 22 yaşındaki bu gencin, aslında Kahramanmaraşlı olup ailesinden ayrı yaşadığı ve Ankara'da şu an çalışıyor olduğu öğrenildi.

Ekşi Sözlük'te de açıklama yaptığı düşünülen Türkücü'nün 25 Ağustos 2017'de ailesi tarafından kayıp ilanı verildiği, ancak 11 Ekim 2017 tarafından polis tarafından bulunmasına rağmen, kayıp olmadığını, Ankara'da çalıştığını ve ailesiyle görüşmek istemediğini belirterek serbest bırakıldığı öğrenildi. Gencin videosunun ailesi tarafından izlenildikten sonra videoyu sosyal medyaya yayan kuyumcuya ulaşmasıyla birlikte öğrenilen bilgiler oldukça şaşırttı.

Ayrıca Ekşi Sözlük'teki açıklamayı kendisi yazıp yazmadığı bilinmese de, açıklamada 6 Aralık 2017 tarihinde gitmek istediği Beşiktaş-Liepzig maçına gitme isteğinin de Vodafone Arena'nın sosyal medya işlerini yürüten ajansın sorumlusunun yaptığı bir açıklamayla gerçekleştirilmek istendiği belirtildi. Beşiktaş cephesinden gelen açıklama ise "Bu güzel arkadaşa ulaşmaya çalışıyoruz. Talebiyle ilgili güzel bir takım haberlerimiz var" şeklinde ifade edildi.

Yani ne diyelim, açıkçası ilginç bir son oldu. Umarız bu rövaşatacı arkadaş en yakın zamanda ailesiyle olan sorunlarını çözer. Ayrıca eğer Beşiktaş-Liepzig maçına gitme isteği gerçekten kendisine aitse hayalinin gerçekleştirilmesi en azından genç için iyi bir son olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?