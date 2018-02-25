Balona Rövaşata Atan Adam, İlk Maçında 2 Gol Attı

Ankara’da balona rövaşata atarken görüntüleri güvenlik kameralarınca kaydedilince bir anda konuştuğumuz isim olan Gülbey Türkücü, çıktığı ilk maçında 2 gol birden attı.

Ankara’dan memleketi Kahramanmaraş’a dönen Gülbey Türkücü, kente döndükten sonra kendisine sahip çıkan Elbistan Belediyespor’daki ilk maçında iyi bir performans sergiledi.

Takımla bir süre antrenmanlara çıktıktan sonra lisans işlemlerinin de tamamlanmasıyla birlikte Elbistan Cezaevispor ile oynanan hazırlık karşılaşmasında sahaya çıkan Türkücü, ilk maçında 2 gol atmayı başardı. Gülbey Türkücü’nün takımı, 90 dakikanın ardından sahadan 5-3’lük galibiyetle ayrıldı.

Gazetecilere bir açıklama yapan Elbistan Belediyespor Teknik Direktörü Mutlu Doğan, Gülbey’i futbolcu yapacaklarına dair söz verdiklerini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Elimizden geldiğince ona sahip çıkmaya ve futbolcu ahlakıyla yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yeşil sahalarda bizimle birlikte mücadele edecek. Şu an ilk maçına çıktı, ilk golünü de attı. İnşallah zamanla daha iyi olacak." Doğan, oyuncunun takıma uyum sorunu yaşadığını fakat zamanla bunun da üstesinden geleceğini belirtti.

Maçı izleyen anne Ayşe Türkücü de çok mutlu olduğunu belirterek "Oğlum ilk maçına çıktı, ilk golünü attı. Çok heyecanlı ve gururluyum. İnşallah daha iyi olacak. Oğlum hayallerine kavuştu." şeklinde konuştu.