Baltaya Kafa Atan Mermi Kamerayla Kaydedildi!

P 1911 tabancadan çıkan 0.45’lik mermi ile yaklaşık 6 metre uzaktaki baltanın çarpışması sonrası sizce kazanan kim olur?

Savaşlar sırasında ateşli silahların mermilerinin çarpışması ve parçalanmasıyla ilgili birçok olay duymuşsunuzdur. Peki merminin karşısında duran şey bir balta olursa ne olur? Muhtemelen mermi baltanın tam ortasını bulamaz ve yanından sürtünerek geçer.

Ancak bunu özel bir ortamda ayarladıktan sonra kamerayla çekerseniz ortaya harika görüntüler çıkabilir. Videonun kahramanları Bullet Theory Films, bu saydıklarımın tamamını yaptılar. İlk denemelerinde başaramamış olsalar da, ikinci denemede baltayı tam 12’den vurdular. Baltayla çarpışan mermi etrafa şok dalgalarının çıkmasına neden oldu. Çarpışmanın kazanını videodan izleyebilirsiniz.

Bu sahne akıllara Joey Del Rosario, Tony Cruz’un yönetmenliğini üstlendiği kült bir yapım olan San Basilio filmini getirdi. Filmdeki kahramanımız mermiyi bıçakla ikiye bölerek bir mermide iki kişiyi öldürüyordu. Sahne ilk bakışta biraz saçma olsa da, filmin 1981 yılında büyük zorluklarla yapıldığı düşünüldüğünde başarısız olduğunu söyleyemeyiz. En azından senaristler ve yönetmenler metallerin mermiyi ikiye bölebileceği konusunda haklı çıktılar. Sizlerde filmin bu sahnesini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.