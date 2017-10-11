Bandai, 20. Yıla Özel Yeni sanal bebeklerleri Satışa Sundu!

Bir dönem tüm çocukların en yakın arkadaşları olan sanal bebekler, 20. yılını kutluyor. Bandai, bu özel duruma karşılık olarak 20. yıl özel sanal bebekleri piyasaya sürdü.

İlk kez 1997 yılında ortaya çıkan sanal bebekler birçok çocuk için büyük bir eğlence aracı olmuştu. Hatta bu sanal arkadaşların iyi bakılmadığı takdirde öldüğünü düşünürsek çocukların ilk kez sorumluluk ilk tanıştıkları oyuncak olduğunu da söyleyebiliriz.

Bandai America, çocuklara arkadaşlık eden bu sanal hayvanların 20. yılına özel yeni sanal bebekler piyasaya sürdü. Altı farklı kapak rengi seçeneği bulunan 2017 model sanal bebeklerin her birinde 6 farklı karakter bulunuyor.

Yeni sanal bebek oyuncaklar ikonik tasarımı ile bire bir aynı fakat artık daha küçükler. Şirket, 20. yıl özel sanal bebekleri 15 dolardan satışa sundu.