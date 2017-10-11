Geçtiğimiz hafta ABD'nin Florida eyaletinde banka soygunundan tutuklanan adamın, soygunu Google'dan aratarak planladığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Largo kentinde, banka soyarken tutuklanan 26 yaşındaki William Joe Johnson isimli bir adam, 100 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmak üzere tutuklandı. Ancak soygunun en ilginç yanı ise, soyguncunun banka soygununu planlarken, Google üzerinden "Banka nasıl soyulur?" diye arama yaptırması.

Google bir çok anlamda gerçekten işimize yarayan bir arama motoru. Ancak bomba yapımı, silahların nasıl bulunabileceği ve bankaların nasıl soyulabileceği gibi tehlikeli bilgileri de bulabileceğiniz bir kaynak. Bu kadar tehlikeli bilgilerin bu kadar alelade ortaya çıkması ise kimi zaman tehlikeli durumları ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Geçtiğimiz hafta tutuklanan soyguncu Johnson'da bunun son örneği oldu.

İngilizce olarak Google'a "How to rob a bank?" yazdığınızda ilk olarak karşınıza çıkan şey, gerçek bir soyguncuyla, bir bankanın nasıl soyulacağına ilişkin yapılmış bir röportaj yer alıyor. (Merak edenler için ise makaleye buradan ulaşabilirsiniz.) Bunun dışında da bir sürü farklı ve kimi zaman illegal sitelerden gerçek yanıtlar bulabileceğiniz sonuçlar ise aslında ülkelerin yasa koyucuları içerisinde büyük bir endişe yaratıyor.

Google'ın gerçekten de bu gibi arama sonuçları konusunda bir şeyler yapması gerekiyor gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Google bu konuda bir şey mi yapmalı, yoksa bilginin kullanıcının nasıl kullandığına bağlı olduğu için zararlılığı tartışılabilir mi?