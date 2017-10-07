Paranın fiziksel karşılığı olan bankotlar ve bozukluklar artık hayatımızdan çıkıyorlar. Gün geçtikçe bankaların sağlamış olduğu kartlardan daha fazla yararlanmaya başlıyoruz. İşte bu yüzden ne kullandığımızı tam olarak bilmekte fayda var.

Faturalar ödenir, alışveriş yapılır, para çekilir ve yatırılır ama genelde çekilir, sayısız kasiyer tribine maruz kalınır da o kartlar cüzdanların içinden çıkmazlar. Bu işlemlerin listesini uzatır gideriz.

Hayatımızın büyük parçaları haline gelen banka kartlarındaki 5 sırrı açıklıyoruz.

5. Banka kartlarındaki rakamlar ne anlama gelirler?

Çoğu banka kartının 16 haneli kendine özel bir numarası vardır (bazen 13 veya 19 basamaklı da olabilir ama ülkemizde yok). İlk rakam sistem numarası tanımlayıcısıdır (4 - VISA, 5 - MasterCard gibi). Sonraki 5 hane, kartın sahibi olan bankayı temsil eder ve sonraki 9 basamak da kartın sahibi olan kişinin banka sistemlerindeki numarasıdır.

4. Peki ya sondaki kontrol hanesi ne işe yarar?

Kart numaralarında banka, kart servisi ve müşteri ile ilgili bütün bilgiler aslında ilk 15 hanede gizlidirler. Bu rakamlar özel bir yazılımla üretilirler. Son rakam olan kontrol basamağı ise bu algoritma ile ilgilidir ve her bir kartın kendine özek olmasını garanti altına alır. Böylece istenmeyen karmaşalar önlenmiş olur.

3. Parayı kontrol ettiğiniz UV ışıklarında kartlar da kontrol edilebilir:

Bu özelliği çok az sayıda insan biliyor. VISA kartlarda UV ışık altında V logosu belirirken, MasterCard için MC belirmesi gerekir.

2. Kredi kartı ile nakit çekim kartını karıştırmayın:

Bazı hesap kartlarının, hesapta bulunan miktardan daha fazla para çekmek için ayrıcalıkları vardır. Bunlar bankalar tarafından "nakit avans, avans çekim" gibi isimlerle anılırlar.

Kredi kartları genellikle banka kartı müşterilerine ek olarak verilirler. Zaten bir hesabı ve o hesaba bağlı olan karta sahip müşteriler, kredi kartları ile bankaya sonradan ödemek koşuluyla borçlanırlar. Ancak hiçbir bankanın size sormadan kredi kartı çıkartmaya hakkı yoktur, unutmayın.

Bunun dışında bankadan hesabınızdaki paradan daha fazlasını çekmeye müsade eden nakit çekim kartları da vardır. Bu kredi mantığı ile değil avans mantığı ile işler ve tutarlar kredi kartlarındaki limitlerden çok daha düşüklerdir.

1. Madalyonun diğer yüzü:

İnternet alışverişi yapanlar kartların arkasında bulunan CVV (VISA) ya da CVC (MasterCard) kodlarına hakimlerdir. Her iki numara da, kart doğrulaması anlamına gelir. Bu kodlar gerçek kartınız yanınızda olmadan uzaktan işlem yapmanızı sağlarlar. Bu kodu, kartın ön yüzündeki 16 haneli numaradan daha iyi gizlemeniz gerekiyor. Tıpkı cep telefonunuzun PIN kodu gibi.