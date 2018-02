Bank of America, kripto para ile zarar etmek istemediği için kredi kartı ile kripto para almayı yasakladığını duyurdu.

Kripto para sistemi insanları ikiye ayırmış durumda. 19.000 doları bulan fiyatların ardından 8.590 dolara kadar düşen Bitcoin, yatırımcılarda korku yaratıyor. Bu durum yalnızca yatırımcıları değil, büyük bankaları ve devlet kurumlarını da etkiliyor. Kripto para piyasasına vurulan son hamle, dünyanın en büyük bankalarından Bank of America’nın, JP Morgan Chase veya Citigroup tarafından dağıtılan kredi kartlarıyla kripto para alımını yasaklaması oldu.

Banka kartlarının bu durumdan etkilenmediğini açıklayan Bank of America, sanal paraların uçucu yapısından dolayı kripto para ticaretini yasaklayan bankalara katılarak, bu konuda kripto para piyasasına bir darbe daha vurmuş oldu.

JPMorgan sözcüsü Mary Jane Rogers, bankanın kripto para alımları üzerinde bir kısıtlama koymaya karar verdiğini, çünkü kripto paradan oluşacak riskleri istemediklerini belirtti. Bank of Amerika dışında Capital One Financial ve Discover’da kredi kartlarıyla kripto para satın almaya izin vermiyor. Bu durum bizi ilgilendirmiyor diyenler olabilir. Açıklamak gerekirse, bu bankaların bu şekilde kripto paraya karşı tutum alması, bu sektöre güveni kalmayan insanların pes etmesini ve haliyle bu paraların daha çok düşüş yaşamasına sebep olabilir.

Ülkemizde şu anda bir yasak yok, ancak gerek devlet gerekse de özel şirketler bu konuda bazı yaptırımlar getirecekler gibi duruyor. Peki, sizler kripto para piyasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu ciddi düşüşün ne gibi sonuçları olacak? Bitcoin başta olmak üzere tüm kripto paralar nereye doğru gidiyor? Tüm bu soruları yorumlarla kısmında cevaplayabilirsiniz.