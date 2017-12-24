Gelir arttırımından tutun da, işlem masraflarının minimuma indirgenmesine kadar bir çok alanda yapay zekayı kullanmayı tasarlayan bankacılık sektörü, bu teknolojinin geleceğinden oldukça ümitliler.

Yapay zekanın hem masrafları azaltabileceği, hem de kazançları arttırabileceği beklentisinden hareket eden bankalar, bu konseptin finans sektöründeki potansiyel kullanımı konusunda oldukça ümitliler.

Yapay zeka son yıllarda giderek gelişme kaydediyor. Finans hizmeti sunan firmalar da yapay zekanın hem yatırım bankacılığı, hem de satışa yönelik bankacılık alanlarında olası uygulama potansiyelini tespit etmek için çalışmalar yürütüyorlar. Yapay zekanın savunucuları bu teknolojinin tahvil piyasalarından mevduat hesaplarına kadar her alanda potansiyel sahibi olduğunu iddia ediyorlar.

UBS adlı kurumda stratejist olarak görev yapan Philip Finch’in ‘Yapay zeka satış bankacılığında yeni bir devrim olabilir mi?’ başlıklı yazısında “UBS’in 86 banka üzerinde yürüttüğü araştırmaya göre yapay zeka teknolojisi önümüzdeki üç yıl içerisinde gelirlerde %3.4 oranında artış, masraf giderlerinde ise %3.9 oranında bir tasarruf sağlayabilir” diyor.

Kullanıcılara mali durumlarını optimize etmeleri için tavsiyeler veren yapay zeka destekli sohbet uygulaması olan ‘Cleo’nun CEO’su ve yapımcısı olan Barnaby Hussey-Yeo “Finans hizmetlerinin geleceğinin yapay zekada olduğunu düşünüyorum” diyor.

“Yapmaya çalıştığımız şey temelde, mali durumlarla ilgilenen, insana yakın bir yapay zeka tesis etmek. Cleo’nun temel fonksiyonu, takip edeceğiniz süreçler boyunca sizin adınıza olası en iyi tavsiyelerde bulunmak… Sözünü ettiğimiz gelecek öyle bir şey ki, günümüzde insanların yaptıkları finans işlemlerinin fazlaca düşünmeden ve endişeye kapılmadan gerçekleştirileceği bir ortam. Tüm finansal hizmetleri oldukça basite indirgeyebileceksiniz.”