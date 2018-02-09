Türk Telekom'un 2017 yılında 1.1 milyar TL net kar elde ettiğini açıklayan Türk Telekom ana hissedarı Oger Telekom, buna karşın 1.6 milyar dolarlık banka borcunun taksitlerini hala ödemiyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 2017 bilançosu ve finansal durumu hakkında açıklamalarda bulunan Türk Telekom, konsolide gelirlerin %12.6 artışla 18.1 milyar TL’ye yükseldiğini, Konsolide FAVÖK’ün ise %18 artış göstererek 6.45 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Şirketin 2017 yılı için FAVÖK öngörüsü ise 6.3 milyar TL–6.4 milyar TL idi.

Yine Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre şirketin FAVÖK marjı hızlanan gelir büyümesi ve maliyet yönetiminin etkisiyle 2016 yılına göre 1.6 baz puan iyileşerek %35.6 seviyelerine yükseldi. Son çeyrekte hazine paylarındaki uzlaşmaya ilişkin ayrılan 144 milyon TL’lik karşılığın bir defalık etkisi hariç tutulduğunda ise 2017 yılı FAVÖK marjı %36.4’e yükseldi.

Türk Telekom yaptığı açıklamada toplamda 3.2 milyar TL de yatırım gerçekleştirdiğini belirtti. Bu sayı, şirketin toplam gelirlerinin %17.8’ine denk geliyor. 2017 karından temettü ödemesi yapılmayacağı belirten Türk Telekom, son kararın genel kurulda verileceğini belirterek, ‘..bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi amacıyla 1.1 milyar TL net karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunda teklifte bulunması kararlaştırılmıştır.’ açıklamasını yaptı.

Türk Telekom’un ülkemizin büyük şirketlerinden biri olduğunu düşünürsek bu sayıların olağan olduğunu söylemek mümkün. Fakat şirketin 2016 yılında gerçekleşen 724 milyon TL net zarara karşın 2017 yılında 1.1 milyar TL net kar elde etmesi ve Türk Telekom'un ana hissedarı Suudi Arabistan merkezli Saudi Oger Grubu'nun hakim ortak olduğu Oger Telekom'un bu kara karşın bankalara olan toplamdaki 1.6 milyar dolarlık borçlarının taksitlerinin ödenmemiş olması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

Şirket Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada 2018 yılına dair öngörülerini de paylaştı. Konsolide gelirlerin (UFRYK 12 hariç) geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %11 artmasını bekleyen Türk Telekom, konsolide FAVÖK tutarının 7 milyar TL–7.2 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyor. Şirket ayrıca konsolide yatırım harcamalarının da yaklaşık 3.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.