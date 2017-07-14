ABD’nin Teksas eyaletinde akıllara zarar bir olay yaşandı: Bir bankamatiğin içine sıkışan adam, gece yarısı gelen müşteriye makbuz gözünden “Yardım edin” notunu uzatınca kurtarılabildi.

Gece acil bir işiniz düştü ve bankamatiğe doğru gittiniz. Para çekecek ya da bir ödeme yapacaksınız. İşlemi bitirdiniz ve makbuz gözünden makbuzunuzu alıp kontrol ettiniz. Karşınıza çıkan şey ise tam manasıyla bu oldu:

“Lütfen yardım edin. Buraya sıkıştım ve telefonum yanımda değil. Lütfen patronuma şu numaradan ulaşın: 210 xyz…”

BBC’nin heberine göre, yaşanan olayın ardından bölgeye gelen polis adamı kurtardı ve kendisinin bankamatiklerin bakımları için çalışan bir görevli olduğunu söyledi. Adam, ATM’ye sıkışmadan önce telefonunu arabasında bırakmıştı.

Polis memuru Richard Olden, "Makineden gelen boğuk sesleri güçlükle duyuyorduk ve bunun kötü bir şaka olduğunu düşündük” şeklinde konuştu.

Adamımız, Bank of America’nın bir bankamatiğinde harcadığı iki saatlik mesaiden sonra serbest bırakıldı ve olay hakkında bir açıklamada bulunmak istemedi.