Kısa süre önce sizlerle tanıştırdığımız YouTube’un derinliklerinde bulunan YouTuber Banu Berberoğlu, önlenemeyen yükselişine devam ediyor. YouTube’un en absürd karakterlerinden birisi olan Hayrettin ile birlikte video çeken Banu ve Mehmet, bizleri adeta kahkaha tufanına boğuyor.

Banu Berberoğlu’nun konudan konuya atlayarak beynimizi yaktığı videoların, Hayrettin’in absürdlüğü ile çok daha güzel bir ton kattığını görüyorum. Ayrıca, kısa süre önce Banu’nun yaptığı bir videoda Mehmet’in videolara çıkmama kararından vazgeçtiğini görmek ayrıca güzel bir durum oldu. Ayrıca Mehmet'in aktif olarak videolarda rol alması ortamı biraz daha şenlendirmiş.

Harettin’in kanalında yayınlanan vlog tarzı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Özellikle Mehmet’in Hayrettin ile birlikte çok daha rahat olduğunu gözlemlediğimi söylemem gerekiyor. Bununla birlikte özellikle Hayrettin tarafından paylaşılan videoda, Hayrettin'in Mehmet'le olan ilişkisinin bir süre sonra Banu'nun konuşmalarının önüne geçtiğini bile söyleyebiliriz.

Bu arada hatırlayacağınız üzere Banu Berberoğlu'yla ilgili ilk haberi yaptığımızda, Berberoğlu'nun kanalı henüz çok derinlerdeydi. Yaklaşık 6 bin abonesi bulunan Banu Berberoğlu, aradan çok büyük bir zaman geçmeden yani şu sıralarda 80 binin sınırlarını zorluyor. Bu arkadaşımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca Mehmet'in de bir kanal açarak YouTube alemine atılmasını can-ı gönülden destekliyoruz.