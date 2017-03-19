Banyoda iPhone'u Şarj Eden Adam Elektrik Akımına Kapıldı!

Bir kez daha mobil cihaz kullanımındaki dikkatsizlik can aldı.

Cep telefonları gündelik yaşantımızın olmazsa olmazı fakat, fazla bağımlılık bu kez ölüm getirdi. İngiltere'de, Londra'nın batısındaki Ealing'de yaşayan 32 yaşındaki Richard Bull, duş aldığı sırada şarja takılı iPhone'unu kullanmaya devam edince elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Koridordan banyoya çektiği bir uzatma kablosu aracılığı ile telefonunu şarja takan Bull, o esnada da duş almaktaydı. Telefonun şarj kısmının suya değmesinin ardından ise elektrik akımı, bir anda genç adamın bütün vücudunu sardı. Küvette olan adamın çarpılma esnasında göğsüne düşen telefon, adamın hem ellerinde hem de göğsünde ciddi yanıklara da sebep olmuş.

Olayın ardından Apple'a benzer vakaların yaşanmaması için rapor gönderen yetkililer ve güvenlik şirketleri, böylesi durumlarda cep telefonlarının oldukça tehlikeli olabileceği yönünde uyarılarda da bulunmaktalar.

Bu kişilerden biri olan Charity Electrical Safety First ürün güvenlik sorumlusu Steve Curtler, şarja takılı olmadıkları zamanlar tablet, dizüstü ya da mobil cihazların bu tarz durumlarda insanlara zarar veremeyecek aletler olduğuna dikkat çekmekte. Ancak bu cihazlar şarj esnasında ölümcül hale gelebiliyorlar. Üstelik bu cihazların şarj aletlerinde 5V, 20V gibi voltaj değerleri oluyor. Bu değerler de insana zarar verecek değerler değiller.

Tabi her ne kadar telefonunuza takılı olan şarj kablosu, şarj aleti 5V elektrik barındırsa da, asıl bağlı olduğu kaynağın, yani ana voltajın değeri, insanı öldürecek kadar güçlü. Bu haberimizdeki gibi durumlarda da asıl can alan şey, ana voltaj oluyor. Bu konuda özellikle ucuz markalı şarj aletlerine pek fazla güvenmemek gerekli.