Barış Özcan'ın Yeni Videosu: En Basit Haliyle Bitcoin Nedir?

Ülkemizin başarılı YouTuber'larından Barış Özcan, Bitcoin'in geçmişini ve olası geleceğini içeren çok güzel bir videoya imza attı.

Ülkemizin en başarılı YouTube kanallarından birisi olan Barış Özcan, yine adından hayli söz ettirecek bir videoya imza attı. Kısa süre önce çok büyük miktarlarda Bitcoin artışı gözlemlenmiş, bizler bile bu artışı sizlere ulaştırmakta zorlanmıştık. Tüm dünya üzerinde milyonlarca insan Bitcoin veya diğer dijital para birimlerine yönelmeye başladılar. Peki, geleceğin parası Bitcoin olabilir mi? İşte Barış Özcan videosunda bu sorunun cevabını bulmak istiyor.

Bitcoin Madenciliği Nedir?

Bitcoin madenciliği ile ilgili çok büyük sorular var ve en büyük soru bu madenciliğin nasıl ve kime karşı yapılıyor olması oldu. Pek çok insana göre madencilik başka bir insanın elinde bulunan Bitcoin’in çalınması olarak düşünülüyor, ancak aslında olay çok daha farklı. Barış Özcan’ın videosunu izlediğinizde bu konuda Bitcoin madenciliğinin nasıl olduğunu ve neye karşı olduğunu göreceksiniz. Açıkçası, Bitcoin ve diğer altcoinlerle bu kadar haşır neşir olan benim için bile yeni bilgiler sunmayı başaran Barış Özcan, bunu yaparken sunduğu basit anlatım diliyle kafalarımızdaki pek çok soruyu giderdi.

Bitcoin Geleceğin Para Birimi Olabilir mi?

Barış Özcan’ın videosunu izledikten sonra buna karar verebileceksiniz. Günümüzdeki para birimleri gibi çalışmayan kripto para biçimi, geleceğin para birimi elbette olabilir. Yalnız, aynı oranda olmama ihtimali de bulunuyor. İşte, videoda yer alan en önemli soru da bu.

Barış Özcan’ın videosuyla ilgili daha fazla yazı yazmak isterim, ancak bunun yerine bizzat Barış Özcan’ı izlemek sizler için daha yararlı olacaktır. Herkese iyi seyirler.