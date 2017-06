Barkod Okuyucuların Nasıl Çalıştığını Biliyor musunuz?

Barkod teknolojisi artık birçok yerde kullanılıyor. Peki bu teknoloji nasıl oluyor da bize ürünler hakkında birbirine karışmadan bilgi tutmamızı sağlıyor? Barkod ve barkod okuyucuların çalışma mantığı nedir?

Barkodlar ve barkod okuyucular artık her yerdeler. Şampuan kutularının arkasından banka ödemelerine dek kullandığımız bu küçük siyah beyaz noktalar, bilgi teknolojisinde bir dönüm noktasıydı. Peki sadece akıllı telefonumuzun kamerasıyla okutarak birçok işimizi anında hallettiren barkod ve barkod okuyucuların çalışma mantığı nedir?

İçinde binlerce ürün olan bir mağazanız olduğunu düşünün. Bunların her birinin raflardaki stoklarını, değişen fiyatlarını ve diğer bilgilerini tutmak için çok büyük emek harcamak zorunda kalacaksınız. Ancak barkod sistemi tüm bu işlemleri çözüyor. Bu sistem, üç ana parçadan oluşuyor: Barkodu olan ürün, bu ürünlerin tüm bilgilerinin tutulduğu bir ana bilgisayar ve de bir barkod okuyucu cihaz. Peki her barkod nasıl oluyor da bu bilgileri tutabiliyor?

Aslında barkodların ardındaki temel düşünce çok basittir. Her nesneye benzersiz bir numara atanır ve bu numara sayesinde bilgilere barkod okuyucu sayesinde ulaşırız. Barkod çubuklarının her biri bulundurdukları desene göre bir sayıya karşılık gelir. Sıfırdan dokuza dek olan bu sayılardan daha önce belirttiğimiz gibi benzersiz bir ürün kodu oluşturulur. Her ürün kodu bilgisayar sisteminde bir ürüne atanır ve bu sayede ürünün tüm bilgileri karışmadan saklanmış olur.