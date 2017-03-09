Barselona'da Seks Robotlarının Olduğu Bir Genelev Kuruldu

Teknoloji, hayatın her alanında olduğu gibi cinsel yaşantıda da karşımıza çıkıyor. Barselona'da kurulan bir genelevde sadece seks robotları yer alıyor.

Gelişen teknoloji hayatımızın her yerine dokunuyor. Artık günlük hayatımızda, işlerimizde ya da eğitim hayatımızda her birimiz teknolojik cihazlardan yardım alıyor, gelecekte robotların insanların en iyi dostu olacağını söylüyoruz ancak teknoloji sadece iş, okul ya da gündelik yaşantımızda değil.

Daha önce, insanların cinsel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla tasarlanan seks robotlarını duymuştuk. Bu kez bu robotlarla ilgili daha ilginç bir haber geldi. Barselona'da Lumi Dolls isimli dünyanın ilk seks robotlarının olduğu genelevi kuruldu.

Bu genelevde insanlar, cinsel ihtiyaçlarını gidermek adına seks robotlarıyla birliktelik yaşıyorlar. Özel silikon malzemeden üretilen ve çeşitli yazılımsal yeteneklere de sahip olan robotlarla birlikte olmak için insanlar belli bir ücret ödüyor.

Peki bu robotlar cinsel hastalıkların bulaşmasına neden oluyor mu?

Bu robotlar elbette bir canlı olmadıkları için herhangi bir bulaşıcı hastalığa sahip değiller. Ancak bu robotlarla birden fazla kişinin ilişki yaşayacak olmasıyla robotlarda kullanılan silikon maddenin diğer insanlardaki hastalığı size aktarabileceği ve bu nedenle de koruyucuyla ilişkinin sağlanması gerektiği belirtiliyor.

Robotlarla cinsellik tartışılıyor

İnsan olmayan, tamamen duygusuz ve kendi iradesi olmayan; insana benzeyen ancak insanın geliştirdiği yazılım ve donanımın birleşiminden oluşan bu robotlarla ilişki yaşanmasının insanlarda tramvatik psikolojik problemlere yol açabileceği uzmanlar tarafından söyleniyor ve tartışılıyor. Bu konuyla ilgili net bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.