Twitter kullanıcısı İrfan Batur, şehir planı konusunda tüm şehirlere örnek olan Barselona’nın 1800’lü yıllara dayananan şehir planı hikayesini anlattı.

Barselona’nın göze fazlasıyla hoş gelen şehir planlamasıyla ilgili sosyal medyada karşımıza sık sık görseller çıkar. Tıpkı bir ızgarayı andıran (bana biraz baklava dilimlerini de hatırlattı ya neyse) Barselona’nın muazzam şehir planlamasının temeli aslında 1800’lü yıllara dayanıyor.

O dönem kontrolsüzce artan nüfus ve orta çağdan kalma surlar, kentteki sokakların genişliğinin neredeyse 1 metreye kadar düşmesine sebep olur. Sonrasında ise Barselona’nın günümüzde dahi konuşulan muazzam şehir planlamasının temeli atılır. Hikayenin tamamını Twitter kullanıcısı İrfan Batur’dan öğrenelim.