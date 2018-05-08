İnsanoğlunun doğal olarak yaşadığı en fena iki acıdan biri olan baş ağrısı (diğerini tahmin edersiniz; diş ağrısı) hangi rahatsızlığınıza delalet ediyor?

Geçirdiğimiz baş ağrılarında hep kendimizce bir teşhise varıyoruz: Migrenim azdı, sinüslerim doldu gibi farklı tahminlerde bulunabiliyoruz. Bugün sizler için hazırladığımız 3 farklı grafikte, başınızın hangi bölgesinde yaşadığınız hissin, hangi rahatsızlığa işaret edebileceğini irdeliyoruz.

1. Sinüzit

2. Tansiyon

3. Migren



Sizin de gördüğünüz gibi her rahatsızlığın kendine has belirtileri ve vücutta yol açtığı ağrılar mevcut. Açıkçası şiddetli ağrılar geçirdiğinizde, en temizi bir doktora görünerek hastalığınıza dair en doğru bilgileri doğru kişiden almak. Bununla beraber ağrıya neden olan rahatsızlığınızı bilmeniz, buna sebep olan şeyleri yapmamanızı sağlayacaktır.