Yapay zeka yazılımı AlphaGo, dünyanın en eski ve en zor strateji oyunlarından GO’yu, insan desteği almadan öğrenmeye başladı. Zero adındaki bir sürümle güncellenen yazılım insan rakiplerine karşı inanılmayacak derecede üstünlük sağlıyor. Haliyle karışan akıllarda cevaplanması gereken bir soru var.

AlphaGo, gezegenin en üstün yapay zeka yazılımlarından birisi ve Uzak Doğu kökenli gelişmiş oyun Go üzerine programlanmış makine öğrenimi mimarilerinden. Uzun süre önce bir insanı mağlup ettiğinde gündeme gelen yazılım, sonrasında bir Go şampiyonu tarafından alt edilmişti. AlphaGo Zero adıyla güncellenen yazılım, insanlardan destek almadan Go oyununu öğrenebilecek düzeye getirildi ve ilk rakipleri karşısında ezici üstünlükler sağladı.

İnsanların oynadıkları yüzlerce ileri düzey Go karşılaşmasından veriler toplayan yapay zeka, Google’ın ana şirketi Alpahabet’in yan kuruluşu DeepMind tarafından hayata geçirildi. İşin ilginç ve büyüleyici tarafı, AlphaGo Zero’nun destek almadan bunu nasıl gerçekleştirdiğinde saklı.

AlphaGo Zera, boş bir Go tahtasında temel oyun hamlelerini ve kurallarını öğrenerek işe başladı. Ardından insanlar tarafından oynanan oyunlardan aldığı verileri analiz etti ve kendine karşı milyonlarca oyun oynadı. Bu süre içerisinde milyarlarca kombinasyon ve hamleyi test eden yazılım, tam bir Go profesyoneli haline geldi.

AlphaGo Zero: Zeki makineler üretmek için atılan ilk adım!

Yapay zeka ve makine öğrenimi konusunda günümüzün en büyük yatırımcısı açık ara Google’dır. Firmanın nihai amacı, yazılımların insanı oldukça zorlayan alanlarda test edilerek daha hassas ve esnek form kazanmalarını sağlamak. Böylece zamanla öğrenim kapasiteleri artacak ve bulut sisteminden bağımsız olacaklar.

Gelişen malzeme teknolojisi ve gün geçtikçe ufalan elektronik devreler, AlphaGo Zero gibi yazılımların insansı makinelerde çalışmaları için önem teşkil ediyorlar. Elbette makenelerin öğrenmeleri gereken çok sayıda eğitim verisi var. Ancak bu örnekte olduğu gibi bir defa programlandıklarında, gerekli verileri kendi başlarına çözümleyip öğreniyorlar.

DeepMind'in CEO'su ve kurucusu olan Demis Hassabis, "En çarpıcı şey artık insan desteğine ihtiyaç duymamamız." diyor. Hassabis, AlphaGo Zero'yu oluşturmak için kullanılan tekniklerin, ilaç keşfi ve materyal bilimi gibi alanlarda geniş bir şekilde kullanılmak için hazır olduğunu söylüyor. Hatta AlphaGo Zero'nun arkasındaki akademik araştırma, Nature dergisinde bugün yayınlandı.

Kendi kendini eğitme süreci boyunca AlphaGo Zero, insanlardan oluşan Go rakiplerinin son birkaç bin yılda geliştirdiği birçok püf noktası ve tekniği kısa sürede keşfedip öğrendi:

Hassabis, "Birkaç gün içinde, bilinen en iyi oyunları yeniden keşfetti ve son günlerde bu oyunların da ötesine geçerek daha da iyi şeyler gerçekleştirmeye başladı” açıklamasında bulundu.

Merkezi Londra'da bulunan DeepMind, Google tarafından 2014 yılında satın alınmıştı. Şirket yapay zeka, oyun, simülasyon ve makine öğrenimi ile büyük adımlar atmaya odaklandı ve bu amaçla dünya çapında yüzlerce bilim insanıyla çalıştı. Hassabis, AlphaGo Zero'yu geliştiren ekibin 15 kişiden oluştuğunu ve milyonlarca dolarlık bilgi işlem yatırımı yapıldığını belirtiyor.

Hem AlphaGo hem de AlphaGo Zero, derin sinir ağlarının yanı sıra “güçlendirilmiş öğrenme” olarak bilinen bir makine öğrenme yaklaşımı kullanıyor. Bu stil, hayvanların deney ve geri bildirim yoluyla öğrenme biçiminden ilham alıyor.

Anlayacağınız bilgiyi üretenin daha üstün olduğu çağımızda artık, bilgiyi insan desteği almadan üreten teknolojinin mimarları oluşmaya başladı. Korkunç mu? Alışmak ve bu üretime bir yerden dahil olmak zorundayız.