Herkesin ihtiyaç duyduğu uyku süresi, birbirinden farklıdır ve birçok başarılı insan genel anlamda az uyuyor.

Hepimiz uykuya ihtiyaç duyarız. Ancak bu, her gece aynı sürede uyuyacağımız anlamına gelmiyor. Herkesin bünyesi ve uykuya ihtiyaç duyduğu süre değişiklik gösteriyor. Kimiler 4-5 saat uykuyla dinç bir şekilde güne başlarken, kimileri 8 saatlik bir uykudan sonra yorgun bir şekilde uyanıyor çünkü uyku yetmiyor.

Yapılan araştırmalarda da pek çok ünlü kişinin, bizlere nazaran daha az uyuduğunu görüyoruz. Ancak yine de ortalamaya baktığımız taktirde ünlülerin günlük uykuları 7.30 saat civarında oluyor. Bunun nedeni belki günlük işlerine yetişme çabası, belki de sağlıklı bir yaşam isteğinden geliyor. Ancak burdaki en önemli nokta, kimin ne kadar uyuduğu değil. Çünkü farklı metabolizmalara sahip insanların, aynı oranda uyku çekmeleri elbette de mantıklı olmaz. En önemlisi düzenli uyku.

Az uyuyan başarılı insanların, her ne kadar az uyusalar da düzenli uyuduğunu ve düzenlerinden şaşmadıklarını görüyoruz. Bu yüzden de gün içerisinde herhangi bir uykusuzluk hissiyati oluşmuyor. Ayriyeten insanın bünyesi de bir süre sonra bu düzene alışıyor.

Aşağıdaki listelenen başarılı insanlar da düzenli olarak bu kadar saat uyuyorlar. Aralarında Donald Trump'tan Elon Musk'a kadar birçok insan bulunuyor. En az uyku süresiyle Donal Trump liderliği elinde bulundururken, Matthew McConaughey en fazla uyuyan kişi oluyor.

İşte başarılı 15 insanın düzenli olarak uyudukları süreler:

Siz günde ortalama olarak kaç saat uyuyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.